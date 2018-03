Orde dient klacht in tegen advocaat Enait

De deken van de Orde van Advocaten in Rotterdam heeft een klacht ingediend tegen Mohammed Enait, de orthodoxe moslim en advocaat. Hij weigerde eerder deze maand – vanwege „diepe geloofsovertuigingen” – op te staan toen de rechters van de rechtbank in Rotterdam binnenkwamen. Enait was eerder al in opspraak omdat hij weigerde vrouwen de hand te schudden.

De Tweede Kamer toonde zich geschokt door de houding van Enait, die vorige maand beëdigd werd als advocaat in Rotterdam. Minister van Justitie Hirsch Ballin (CDA) is van mening dat advocaten respect dienen te tonen voor de rechtsstaat en daarom op moeten staan wanneer de magistraten de rechtszaal binnenkomen.

De Raad van Toezicht van de Rotterdamse Orde van Advocaten ziet „gegronde redenen” om tuchtrechtelijk tegen de houding van Enait op te treden.

De raadsman zelf noemt de commotie rondom zijn persoon en de klacht een „moderne vorm van een lynchpartij”. Volgens hem „worden succesvolle moslims vastgenageld”.

De Raad van Discipline in Den Haag gaat de klacht behandelen.