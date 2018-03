`Opnieuw pijplijn Nigeria verwoest`

Militanten in de olierijke Nigerdelta claimen dat zij opnieuw een oliepijplijn hebben opgeblazen. Opnieuw was Shell het doelwit, aldus een verklaring van de Beweging voor de Emancipatie van de Nigerdelta (MEND), een amalgaam van opstandelingen en criminelen dat afgelopen weekend een ”olie-oorlog” uitriep in de Delta. Shell, dat deze week al zeker twee keer werd getroffen, heeft de jongste aanval gisteren niet bevestigd. Door de aanvallen van MEND is de olieproductie van Nigeria de afgelopen twee jaar gedaald met circa 20 procent.