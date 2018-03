Op het dek van de Titanic

De Algemene Politieke Beschouwingen over de Miljoenennota 2009 toverden de Tweede Kamer deze week om in een spiegelpaleis. Terwijl wereldwijd de fundamenten onder het financiële systeem instortten en de verbijstering in de financiële wereld proporties aannam zoals niet meer vertoond sinds 1929, waren de Kamerleden bezig de dekstoelen op de Titanic te verschuiven.

Met geen woord spraken ze over de crash van het financiële systeem die de wereld teistert. En die linksom of rechtsom gevolgen heeft – ook al is de tsunami van paniek van begin deze week inmiddels wat weggeëbd.

Mark Rutte (VVD) sneerde over honderd miljard euro die de afgelopen decennia in de put van de ontwikkelingshulp is verdwenen. Terwijl hij sprak pompten de Amerikaanse autoriteiten grotere bedragen in de draaikolk van Wall Street.

Agnes Kant (SP) maakte zich kwaad over de achteruitgang in koopkracht van chronisch zieken en gehandicapten. In de financiële sector kelderde de koopkracht ondertussen nog veel harder. Geert Wilders (PVV) haalde uit naar het Marokkaanse tuig dat de steden terroriseert. Geen woord over het bankierstuig dat de stabiliteit van de wereldeconomie heeft gegijzeld.

Politici hoeven geen medelijden te hebben met de ‘masters of the universe’ die met tienduizenden op straat worden gezet en hun perverse bonussen verliezen. Maar een greintje van besef dat zich deze week iets dramatisch voltrok in de financiële wereld, ontbrak in de Haagse politieke arena. Nederland weerstaat de storm, niets aan de hand, verzekerde premier Balkenende in een echo van zijn voorganger Colijn uit de crisisjaren dertig.

Simpele vragen liggen voor de hand: staat minister van Financiën Bos klaar om financiële instellingen te nationaliseren? Gaat het kabinet akkoord met een Chinese overname van noodlijdend Fortis? Is het kabinet bereid het begrotingsoverschot in te zetten om de stabiliteit van de financiële markten te redden? Zijn de polisdekkingen veilig als een verzekeraar omvalt? Is de president van De Nederlandsche Bank bereid Balkenende voor crisisoverleg te ontvangen – of houdt hij de deur dicht zoals de premier vorig jaar presteerde toen Wellink aanklopte om over ABN Amro te praten?

En als het dan toch over koopkracht moet gaan: wat betekenen kelderende beurskoersen voor de pensioenpremies van werkenden en de inflatiecorrectie van de pensioenen van 65-plussers?

Heeft het kabinet behalve een Deltaplan voor de zeespiegelstijging in 2100 en een aanpak voor de probleemwijken in 2011 een Plan B voor de crisis in 2008?

Hierop graag een antwoord van de minster, voorzitter.

Roel Janssen