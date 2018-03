Op een Vespa de wereld in

Ze worden verwend gevonden. De nieuwe medewerkers en leidinggevenden. De kinderen van anderen. Dat is niet ongebruikelijk. Generaties bevallen elkaar zelden. En irriteren doen ze altijd.

Ongemerkt ben ik vijftig geworden. Veel vitaler dan mijn vader op die leeftijd, zo houden belezen generatiegenoten mij voor. Wij zijn wel tien jaar jonger dan mijn ouders destijds waren. Wie de foto’s vergelijkt gaat het vanzelf geloven. En de statistieken helpen. We leven langer en we worden later oud.

De babyboomers zijn versneld hun eigen regelingen ingegaan om daarna als interim-managers en consultants de posities te hernemen die ze daarvoor in loondienst bezetten.

Daarachter wij, hun slippendragers die regelingen zien verdwijnen en ons voelen als de treinreiziger die net op tijd het perron bereikt... om de trein te zien vertrekken. Langer werken en een beperkte vergoeding voor ontslag. De babyboomers leggen ons vanaf het achterbalkon van de trein uit waarom dat ‘onvermijdelijk’ is.

‘Er is veel verdriet, maar je moet er oog voor hebben’, zei Carmiggelt al. Het karwei moet worden afgemaakt.

De nieuwste generatie wordt aangeduid met de Einsteingeneratie. Bij traditie slimmer dan haar voorgangers én socialer. Egoïstischer ook, en vroeger zelfstandig. Snel verveeld door gewenning aan de prikkels die door technologie wordt uitgelokt en ondersteund. Ze ‘multitasken’, verdelen hun aandacht en verbreden hun focus. Ouderen noemen ze oppervlakkig, psychologen noemen ze competent met complexiteit.

In een wereld waarin alles korter duurt en sneller gaat, rennen ze in de pas. Vluchtig noemen ouderen ze. Maar die geven een maat aan die niet meer bij de muzieksoort hoort.

Wie de schouders ophaalt, mist het punt. Uit onderzoek is gebleken dat 90 procent van de hbo- en w.o.-opgeleiden de eerste baan in het eerste jaar verlaat. Kostbare mismatches. Ze worden versierd met spannende beloften: dynamische organisaties met ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en inspirerende leiding. Ze ondervinden het tegendeel. Er wordt in een moordend traag tempo vergaderd en toezeggingen worden zelden nagekomen. Elschot wordt bedankt.

Anders dan ouderen verwachten zetten jongeren niet door maar trekken door. Naar een betere baan of – steeds vaker – naar een zelfstandig bestaan. Niet om een bedrijf te beginnen, maar om zichzelf te zijn.

De nieuwe generatie maakt geen verschil meer tussen vrije tijd en werktijd en stelt aan beide dezelfde eisen. Waar onder mijn generatiegenoten het adagium van de pijnlijke keuze gold: je hebt vrije tijd óf werktijd, je verzorgt de kinderen óf je werkt, je gaat voor jezelf óf voor de ander, daar wordt die keuze ontweken, niet gemaakt. Waarom zou je?

Het industrieterrein dat zijn zingeving vindt in lage vierkante meterprijzen legt het af tegen betekenisvolle vestigingen in de aantrekkelijke delen van de stad. De smaakmakende elite wil zich voortbewegen op een Vespa of fiets of desnoods vliegtuig. Een auto is voor sukkels.

Organisatiepsycholoog Aart Bontekoning heeft in zijn dissertatie over de generatieverschillen in organisaties het verband aangetoond tussen de voorkeuren van generaties en de inrichting van organisaties. Waarom gelden voor woningen andere wetten dan voor organisaties? Met vier generaties is herinrichting aan de orde van de dag. Verandering is routine aan het worden.

Zinvol werk dat sociaal relevant is, uitdagende taken waar je beter van wordt en collega’s van wie je wat opsteekt, een baas die je richting en ruimte geeft en het perspectief op een hoge beloning op termijn. Zij hebben met alles haast, maar salaris is onbelangrijker dan ouderen denken. Als het werk maar niet saai is.

Daarmee zijn de contouren van de moderne arbeidsorganisatie geschetst. Bij Lowlands zet Ruud Lubbers in het voorprogramma de wereldproblemen uiteen. Moet je organisaties veranderen in serieuze speeltuinen? Wie aantrekkelijk wil blijven zal wel moeten. Bijna tien jaar geleden voorspelde Henk Don, ex-directeur van het Centraal Planbureau, dat jongeren op zouden raken. De uitstroom van arbeid is in de komende jaren groter dan de potentiële instroom. De instroom van allochtonen is onvoldoende om het tekort te dempen. Te weinig nieuwe Nederlanders in beide betekenissen van het woord.

De dreiging neemt niet af, nu zzp’ers (zelfstandigen zonder personeel) ontdekken dat het buiten beter is dan binnen. Na de betere bouwvakkers ontsnappen de kenniswerkers aan omstandigheden die de hunne niet zijn. Er is maar één conclusie. Naast uitbesteden en slimmer worden, moeten ondernemingen en instellingen de uitdaging aangaan.

Zinvolle arbeid creëren die bijdraagt aan een hoger doel. Defensie lokt nieuwe medewerkers door voelbaar te maken dat de wereldvrede in het geding is en TNT zet zich in voor het bestrijden van de honger door het bezorgen van het voedsel waar het nodig is. Voor TNT is dat geen bijzaak. Voor de medewerkers evenmin.

Zzp’ers vinden hun herwonnen vrijheid het belangrijkst, gevolgd door de bevrijding van een belemmerende baas en de mogelijkheid de eigen tijd in te delen. In de nadelen die zij noemen zijn ook vingerwijzingen te vinden. Dure sociale zekerheid, het gemis aan inspirerende collega’s en het ontbreken van educatieve mogelijkheden. Ergens bijhoren is een hunkering die blijft. Het is de kern van de opdracht aan organisaties: een gemeenschap te zijn. Bouwstenen van de samenleving.

Vooral de nieuwe kennisorganisaties vinden de weg naar de nieuwe vanzelfsprekendheid. Het bedrijf als (ont)spannende omgeving die de concurrentie met thuis moeiteloos aan kan. Wie in creatieve werkomgevingen rondkijkt ziet evenveel tips voor de eigen woning. Met een kantine die kan concurreren met een eetcafé.

Generaties zijn een constructie van de geest. Ze bestaan niet echt. We worden niet per tien jaar geboren. En we gaan ook niet per tien jaar dood. Wel zien we verschuivingen in verwachtingen en voorkeuren. Voor marketeers is dat oud nieuws. De panelen schuiven. Hans Becker, de innovatieve directeur van Humanitas in Rotterdam, heeft de zieltogende verzorgingsinstellingen nieuw leven ingeblazen door het instellingskarakter op te heffen en er plekken van te maken waar de nieuwe ouderen graag vertoeven. Wie wil er nou naar het verzorgingshuis van zijn ouders. Daar wil je hooguit op bezoek.

Er is nu alle reden arbeidsorganisaties in te richten naar de eisen van de tijd. De moderne kennisorganisaties hebben die weg al gevonden. Bedrijven die zich aantrekkelijk maken voor medewerkers, worden dat als vanzelf voor hun klanten. Het is een houding, een mentaliteit. Want binnen is buiten en buiten is binnen. Ook organisatiegrenzen zijn constructies van de geest.

De Eindhovense hoogleraar Weggeman kijkt waarderend naar deze ontwikkelingen. Ze bieden onverwachte kansen, juist voor de Nederlandse samenleving. De educatieve betekenis van computergames is enorm. Het allerleukste en meest leerzame is die te ontwerpen. Jongeren begrijpen de tijd waarin zij leven intuïtief beter dan wij. Douglas Rushkoff beschrijft de nieuwe generatie als spelend competent. De titel van een van zijn boeken: ‘Playing the future, what we can learn from our digital kids’.

Leiderschap dat die boodschap verwelkomt, benut de mogelijkheid om ervaring te koppelen aan de belangrijkste waarde die jongeren en ouderen zoeken en bepleiten. Respect. Daar hoef je geen rapper voor te zijn.

Harry Starren is directeur van De Baak, managementcentrum VNO-NCW.