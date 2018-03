Onder curatele met wat ?leefgeld?

De tering naar de nering zetten is voor de meeste mensen moeilijk. Onmogelijk is het voor mensen die door een geestelijke aandoening, zoals een verslaving of een handicap, de waarde van geld niet kunnen inschatten. Of voor ouderen die door dementie niet beseffen hoeveel ze uitgeven en waaraan. In zulke gevallen kan bij de kantonrechter beschermingsbewind worden aangevraagd. De kantonrechter stelt dan een bewindvoerder aan die de geldzaken moet regelen. De onder bewind gestelde zelf mag geen financiële beslissingen meer nemen en krijgt wekelijks een vast bedrag aan ‘leefgeld’ voor de dagelijkse boodschappen.

De voorkeur van de kantonrechter gaat altijd uit naar een familielid. Maar steeds vaker wordt een bedrijf of stichting als bewindvoerder aangewezen. Soms is het namelijk beter dat een onafhankelijke derde de verantwoordelijkheid draagt. Als de onder bewind gestelde alleen schulden heeft en de familie ver te zoeken is, bijvoorbeeld. Of als er groot vermogen in het spel is, en familieleden elkaar juist staan te verdringen.

Volgens Alzheimer Nederland komt misbruik van demente ouderen, een belangrijke doelgroep van beschermingsbewind, nog geregeld voor. De daders zijn meestal buren of familie van het slachtoffer. „Geef mij uw pinpas maar mevrouwtje, dan doe ik de boodschappen wel.”

Professionele bewindvoering is een tak van financiële dienstverlening die sinds eind jaren ’90 snel aan populariteit heeft gewonnen. Dit heeft te maken met het fors gestegen aantal bewindzaken. Volgens cijfers van de Raad van de Rechtspraak werd in 2000 circa 8000 keer beschermingsbewind aangevraagd bij kantonrechters. In 2007 was dit al bijna 20.000 keer. Stel daartegenover de afgenomen beschikbaar- of behulpzaamheid van familie et voilà: een gat in de markt is geboren.

Vele bedrijven doken op om dit gat te vullen, maar gingen soms even snel weer ten onder. De afgelopen vijf jaar zijn er zeker vijf professionele bewindvoerders failliet gegaan. Voor de cliënten heeft dit vaak desastreuze gevolgen. Een voorbeeld hiervan is De Opstap, een Amsterdamse stichting die in 2005 failliet ging. 300 mensen waren hun geld kwijt, doordat de stichting alle cliëntengelden via één rekening beheerde.

„De schulden van de ene klant werden betaald met het geld van de ander”, verklaart Cor Struijk, voorzitter van de branchevereniging voor professionele bewindvoerders en inkomensbeheerders (BPBI).

Het toezicht op mogelijke malafide praktijken of financieel wanbeheer van bewindvoerders is moeilijk. Eenmaal per jaar moet de bewindvoerder rekening en verantwoording afleggen aan de kantonrechter. De rechter onderzoekt echter alleen individuele bewindzaken, niet de financiële organisatie van de hele instelling.

Om het toezicht aan te scherpen werd in 2003, op aansporen van het Landelijk Overleg Kantonrechters, de branchevereniging opgericht. Elk aspirant-lid moet een strenge toelatingsaudit doorlopen, die onder meer de integriteit van de medewerkers en de financiële gezondheid van het bedrijf toetst. Een dergelijke audit is ook voor de leden verplicht. Inmiddels worden er door de 63 leden van de BPBI 25.000 lopende bewinden uitgeoefend. Lidmaatschap is echter niet verplicht. Hoeveel bedrijven er buiten de branchevereniging opereren, is niet bekend.

Wel is het duidelijk dat kwaliteitsontwikkeling een aandachtspunt blijft. Vorig jaar nog ging de Amsterdamse bewindvoerder Stib over de kop. Stichting CAV nam op verzoek van de kantonrechter 2.300 cliënten over. Struijk: „Deze mensen zijn afhankelijk van hun wekelijkse leefgeld. Als dat stil komt te staan is dat een drama.”

Intussen stijgt het aantal bewindzaken nog jaarlijks. Deze stijging wordt veroorzaakt door twee groepen: ouderen en schuldenaren. De eerste groep neemt licht toe, aangezien mensen steeds ouder worden, maar minder vaak familie hebben die voor hen kan of wil zorgen. „Bewindvoerderschap is een zware verantwoordelijkheid die veel tijd kost. Familie doet dat niet meer zo makkelijk”, zegt Struijk, tevens directeur van Stichting CAV, een grote professionele bewindvoerder met bijna 7.000 cliënten. Bovendien is ouderenzorg in familieverband in de Nederlandse cultuur tanende. „Je zult nooit een Chinees onder professioneel bewind tegenkomen.”

Een veel sterkere toename is zichtbaar bij de schuldenaren. Struijk: „In 1999 bestond ons klantenbestand voor 90 procent uit ouderen, patiënten in de geestelijke gezondheidszorg en verstandelijk gehandicapten. Nu is dit nog maar 40 procent. Mensen met schulden vormen de rest.” Iemand onder bewind stellen is een ingrijpende maatregel. De onder bewind gestelde mag niet meer beschikken over zijn eigen loon of uitkering. Hij moet toestemming vragen aan de bewindvoerder voor bijvoorbeeld het afsluiten van een lening. Bij aankopen van meer dan 750 euro is toestemming van de kantonrechter nodig.

Iedereen kan bewindvoerder worden. Het familierecht, waaruit bewindvoerderschap afkomstig is, stelt geen beroepseisen. Om de willekeur tegen te gaan, eist de branchevereniging dat werknemers van bewindvoerdersinstellingen een verklaring van goed gedrag afgeven. Ook mogen zij geen schulden heben. In 95 procent van de gevallen eindigt de bewindvoering bij overlijden van de cliënt. Struijk: „Soms staat de volgende dag de familie al op de stoep. De jaren dat moeder in het verpleegtehuis zat, hadden ze het te druk, maar bij een erfenis hebben ze opeens tijd zat. Daarom schakelen we altijd een notaris in.”