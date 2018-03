'Oeuvre Mentzel aanwinst Rijksmuseum'

Het oeuvre van Vincent Mentzel (1945), sinds 1973 staffotograaf bij NRC Handelsblad, zal worden opgenomen in de collectie van het Rijksmuseum. Dit heeft Wim Pijbes, directeur van het Rijksmuseum in Amsterdam, bekendgemaakt. Pijbes noemt Mentzel „een hoogwaardig fotograaf”. „Zijn oeuvre, dat zo’n 40 jaar contemporaine geschiedenis bestrijkt, zal een grote aanwinst zijn voor de collectie van het Rijksmuseum.”

De reden dat de keuze op het fotoarchief van Mentzel is gevallen heeft volgens Pijbes te maken met het feit dat de staffotograaf, die al sinds 1968 werkzaam is voor deze krant, in de loop der jaren veel portretten heeft gemaakt van prominente Nederlanders. „Vincent is bij uitstek een mensenfotograaf. Met zijn werk kan het Rijksmuseum zich beter profileren als Nationale Portretgalerij”, zegt Pijbes. Fotografie is al enige tijd een belangrijk nieuw aandachtspunt voor het Rijksmuseum. „In het Rijksprentenkabinet bewaren we sinds 1996 de Nationale Fotocollectie. Daaronder bevinden zich ook zo’n 5.000 foto’s uit de twintigste eeuw. Daarnaast wordt via Document Nederland, een jaarlijkse foto opdracht, het werk van levende fotografen in de collectie opgenomen. En we hebben ook net de fotoboekencollectie van Willem Diepraam verworven.”

Plannen van het Rijksmuseum om het oeuvre van Mentzel over te nemen bestonden al langer. Twee jaar geleden belde Ronald de Leeuw, destijds directeur van het Rijksmuseum, Mentzel met het verzoek. „Ik was vereerd”, zegt Mentzel. „Dat een instantie als het Rijksmuseum je werk in zijn collectie wil opnemen is een bijzonder gevoel. Daar durf je in je stoutste dromen niet aan te denken.”

Ook Birgit Donker, hoofdredacteur van NRC Handelsblad, is enthousiast over het besluit van het Rijksmuseum. „Het is fantastisch voor Vincent en de krant dat de kwaliteit van zijn werk nu erkend is door het Rijksmuseum.”

Vincent Mentzel heeft tot nu toe zijn fotoarchief in eigen beheer gehad. „Ik heb thuis drie grote archiefkasten vol staan. Ik zat er wel een beetje mee in mijn maag. Wat ga je er uiteindelijk mee doen? Je hoopt natuurlijk dat het niet bij het vuilnis terecht komt. Dat het Rijksmuseum nu deze oplossing biedt, maakt mij werkelijk zeer gelukkig.”

Voor de digitalisering en de ontsluiting van het oeuvre, dat meer dan 10.000 afdrukken en negatieven bevat, is het Rijksmuseum, samen met het Nederlands Fotomuseum, een fondswerving gestart. Plan is om een deel van het archief van Mentzel voorlopig onder te brengen bij het Nederlands Fotomuseum. „Het Rijksmuseum zal de prints verzamelen”, aldus Pijbes. „Maar het Nederlands Fotomuseum is beter in staat om de negatieven onder de juiste omstandigheden te conserveren.”

De bedoeling is dat het Rijksmuseum in de toekomst verantwoordelijk wordt voor het beheer van Mentzels oeuvre. NRC Handelsblad blijft vrijelijk gebruik maken van het fotoarchief. Zelf is Vincent Mentzel nog lang niet van plan om er mee op te houden. „We beuken door!”

