Octopus gevraagd

In het vergaderzaaltje op de vierde verdieping van de faculteit liggen rond een uur ’s middags de belegde broodjes klaar. De vijf MBA-studenten moeten hun gezamenlijke lunch missen; tussen de colleges door houden zij een rondetafelgesprek over het thema leiderschap.

De een is casual gekleed, de ander is in pak. Eentje studeert fulltime aan de Rotterdam School of Management, onderdeel van de Erasmus Universiteit, de andere vier doen een deeltijdvariant. Ze praatten niet eerder zo expliciet met elkaar over leiderschap.

„Gek eigenlijk”, voor ‘studenten’ die een leiderschaps-MBA doen. De vier deeltijders mogen zichzelf al enkele jaren leider noemen; ze hebben een leidinggevende baan in de zorg of in het bedrijfsleven. Toch zien ze zichzelf nog als nieuwe generatie leiders. „Ik heb meer met ambitie dan met geld.”

Wat maakt een leider een goede leider?

Martien Kroeze: „Goed luisteren.”

Maudy Keulemans: „Integriteit. Dat je authentiek bent, toch?”

Nardo van der Meer: „Het superleider-idee, de op eenzame hoogte acterende man, die bestaat volgens mij niet meer. Je moet niet zoeken naar die ene supermens die alles kan, maar een team samenstellen waarin alle mensen afzonderlijke dingen goed kunnen.”

Peggy Simons: „En je moet vertrouwen geven. Doordat jij vertrouwen hebt in je mensen, worden zij enthousiast. Bovendien maakt het je eigen werk fijner. Je kunt niet alles zelf doen. Een van de valkuilen van een leider is willen blijven controleren, er bovenop willen blijven zitten.”

Keulemans: „Dat is precies het verschil tussen management en leiderschap. Een leider durft de vrijheid te geven, een manager moet de controle houden. Moet je ook meer lef hebben om een goed leider te zijn? Zoveel verschillende mensen, zoveel factoren?”

Michiel Barendse: „Ja, in de huidige tijd moet je bewuster van jezelf zijn. Wie ben ik, wat breng ik voor sterke en minder sterke punten mee? Met een strakke, hiërarchische leiding overleef je misschien een paar jaar vanuit die hiërarchie, maar dan verloopt alles echt via jou. Je moet je juist openstellen voor werknemers, zij weten vaak beter wat speelt dan jijzelf."

Simons: „Je zult ook af en toe karakter moeten tonen. Het uitstellen van beslissingen kan je fataal worden. Eigenlijk moet je een octopus zijn, die met zijn ogen en al zijn tentakels de juiste informatie verzamelt om daarna in te spelen op wat hij ziet.”

Welke rol speelt macht daarbij?

Kroeze: „Macht is niet iets wat je hebt, maar waarmee je wordt beloond als leider.”

Barendse: „Iedereen heeft een bepaalde behoefte aan macht, je wilt invloed kunnen uitoefenen op je omgeving. Niet om te laten zien ‘kijk mij, ik kan duizend mensen aansturen’ maar: wat krijgen we er voor goeds voor terug? Als je je macht inzet om goed te doen, is het een zuivere vorm van machtsuitoefening. Maar er bestaan ook leiders die puur de macht willen hebben.”

Keulemans: „Ja, natuurlijk bestaan die. Al heeft het woord macht voor mij geen negatieve lading. Als leider zie je dat ergens een verandering nodig is. Met meer vertrouwen en meer macht of invloed kun je die verandering gewoon sneller tot stand brengen. Maar je moet je continu blijven afvragen: doe ik iets omdat het mijn ego streelt, of omdat het echt goed is?”

Kroeze: „Als iets je ego streelt, hoeft het niet automatisch slecht te zijn.”

Simons: „Al moet je wel zorgen dat je je leiderschap waarmaakt. Hoe hoger je in de organisatie klimt, hoe meer je van mensen het vertrouwen moet krijgen dat jij degene bent die de keuzes mag maken. Steeds weer.”

En daar mag dan ook een bepaald salaris tegenoverstaan?

Kroeze: „Ja, het is een deel van de beloning voor de energie die je ergens in stopt. Je hebt een baan met hogere risico’s, en je hebt een hogere impact, dus daar hoort ook een ander salaris bij.”

Van der Meer: „Nee, dat zie ik anders. Als ik zou blijven verdienen wat ik nu krijg, plus de 3 procent inflatie jaarlijks, dan ben ik tevreden. Als iemand langskomt en me 25 procent meer biedt voor een baan in een vakgebied dat me niet ligt, nee, dan houdt het op voor mij. ”

Kroeze: „Salaris mag van mij echt gekoppeld worden aan de verantwoordelijkheid die je draagt. Ja, dat vind ik belangrijk.”

Barendse: „Er komt een moment dat je tevreden bent met je salarisniveau. Ik wil nog wel doorgroeien, maar ik heb niks aan een ton salaris als mijn omgeving niet tevreden is met wat ik heb bereikt. En ik ben ook bereid minder te verdienen, als ik ergens een mogelijkheid krijg die ik wil aangrijpen.”

Simons: „Ja, je hebt je huisje, boompje beestje, dan wil je gewoon lekker werken.”

Keulemans: „Ik kijk zo naar geld: ik heb een beeld van het leven dat ik wil leiden. Ik ben daarin misschien verwend, maar wil veel op reis. Dus vrees ik dat daar een redelijk salaris voor nodig is. Daarin moet je bij jezelf blijven. Om je heen zie je zoveel goede mensen met superhoge salarissen, maar het draait om de vraag: wat heb ík nodig?”

Van der Meer: „En daarin komt een moment dat mensen genoegen nemen met minder salaris. Ik kan me wel uitdagingen voorstellen waarin ik het gerust met minder zou doen. Internationaal gaan, of iets in de gezondheidszorg vanuit de overheid. Omdat je het beter zou kunnen dan degene die er nu zit, of omdat je je eigen visie wil verspreiden op een ander, hoger niveau.”

Simons: „Of omdat je het gewoon leuk vindt. Zodra je alles al hebt, zie je dat geld minder belangrijk wordt. Dan wordt zingeving weer belangrijk, wil je weer andere dingen doen. Ik ben nu al bezig met wat het volgende is, ik kan ontwikkelingswerk gaan doen ofzo.”

Zijn de nieuwe leiders idealistischer dan tien jaar geleden?

Van der Meer: „Ik denk dat ze meer sustainable zijn. Leidinggeven is vandaag meer dan droog uitrekenen hoeveel olie iets opbrengt en hoeveel winst je dus opstrijkt.”

Kroeze: „En het is een soort continue honger naar meer. Als je je doel stelt, wil je direct een nieuw doel.”

Barendse: „Dat herken ik erg. Ik ben heel onrustig, wil steeds meer doen. Enerzijds wil ik rust, vrij zijn, golfen en reizen. Maar als ik een dag rustig op mijn werk zit en de rest om me heen rent door, word ik direct onrustig. Daarachter zit dat ik iets goeds wil doen, zoveel mogelijk mensen wil bereiken. Als ik een succesvol leider word, is de impact daarvan veel groter dan als ik iedere dag een euro aan een goed doel schenk.”

Simons: „Je wilt iets nalaten.”

Van der Meer: „Ja, je bent bewust bezig. Als ik over tien, twintig jaar stop met leidinggeven, heb je wel je sporen nagelaten. En dan bedoel ik niet je verdienste, maar eerder min of meer de schade die je achterlaat.”

Barendse: „Wij zijn hierin geen uitzondering. Dat heeft me echt verrast. Ik dacht dat ik anders was: enerzijds wil ik een huis, een auto en een carrière, dat is wat de buitenkant ziet. Maar aan de andere kant wil ik iets goeds doen – die twee zaken waren voor mij niet te verenigen; ik dacht dat ze me een zwakkeling zouden vinden op mijn werk. Maar ik heb gemerkt dat wij toch min of meer dezelfde kernwaarden hebben.”

Van der Meer: „Dat klopt, die grote drive en die onrust, dat hebben wij bijna allemaal. Ik kan zo tien mensen opnoemen die naast hun werk dagen of weken per jaar bezig zijn met hele andere dingen dan werk, dingen die geen geld opleveren. Die dingen doen ze omdat ze vinden dat ze die moeten doen.”

Het is half drie – de studenten moeten terug naar college. In de lift naar de eerste verdieping gaat het gesprek door en borrelen ideeën voor hulp in de gezondheidszorg in Afrika op, zij het een beetje lacherig. Simons tegen Barendse: „Als jullie voor de gebouwen zorgen, regelen Nardo en ik de medicijnen.”