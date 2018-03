Nijlpaarden in de duisternis

De wildernis betekent ongemak. De wegen naar de wilde dieren zijn hobbelig als wasborden, de afstanden lang. Daarom is het een traktatie om vanaf de dinertafel of liggend op bed naar water, bergen en beesten te staren. Lake Baringo, vier uur rijden vanaf de hoofdstad Nairobi, biedt die ontspanning. De weg is voor Keniaanse begrippen in goede staat en het verblijf in en rond Baringo voortreffelijk.

Een wandeling langs de oevers tegen zonsondergang brengt me bijna in botsing met een knorrende hippo. Nijlpaarden grazen in de duisternis. Ze zijn gevaarlijk buiten het water en deze dikke dame heeft bovendien een jong naast zich. Ze reageert agressief, lucht en water spuiten uit haar neusgaten. Hard rennen dus. Ze blijft me achtervolgen, tot ik haar territorium verlaten heb.

In lange, slanke boten glijdt de bezoeker over het rimpelloze water. Door het riet en langs de heetwaterbronnen. Als de boot komt vast te zitten in het riet, plonst de man achter de buitenboordmotor in het water. Hij is onmiddellijk weer terug op zijn plaats. „Oeps, er zwemt een krokodil achter me.” De krokodillen van Baringo zijn klein en leven kennelijk in harmonie met de bewoners, gruwelverhalen over afgebeten ledematen of verslonden kinderen doen niet de ronde.

In het meer rijzen rotsachtige eilanden op, het grootste herbergt een klein hotel. Verborgen tussen cactusbomen en struikgewas staan kleine huisjes met de luxe van stromend water en toilet. Een nerveuze varaan, een grote vleesetende hagedis, houdt de bezoeker in de gaten. Vogeltjes in alle kleuren van de regenboog trippelen van tafel naar stoel naar kussensloop. Een neushoornvogel kijkt uit de boom, tot een veel grotere, roodgebekte roofvogel deze vreedzame wereld verstoort en al het andere gevogelte wegfladdert.

Een zwembad voor de heetste uren en een restaurant met kaarslicht en klapperde krekels in de avond maken de dag nog luier en mooier.

De serene rust mag alleen worden onderbroken voor watersport. Waterskiën, de bananenboot voor beginners, of andere manieren om in grote snelheid te worden voortgetrokken door een motorboot geven een geweldig gevoel van vrijheid.

De manager biedt ook rustige bootexcursies. „Als je maar terug bent voor de wind opsteekt, want woedende golven kunnen het meer gevaarlijk maken”, waarschuwt hij. Tot enkele maanden geleden bracht hij bezoekers naar de primitieve stam de Njemps. „Maar onlangs heeft een andere stam hun dorp weggevaagd, dus die attractie hebben we geschrapt.” De boot vaart rond het eiland, waar een paar honderd bewoners in simpele rieten huisje wonen. Ze leven van de visvangst. Veel grote vis zwemt er niet meer in Baringo, ze stikten door het bruine water van de rivieren uit de geërodeerde hooglanden. Op een hoge rots roept een Afrikaanse visarend. De bootman fluit, hij gooit een visje in de lucht en de arend duikt, voor de fotocamera, met zijn scherpe klauwen naar beneden.

We varen langs een eiland van een man met twintig vrouwen, zien de ranke reigers en de proestende nijlpaarden en relaxen in het hete water dat de grond uitborrelt. Een weekeindje in paradijs.

Koert Lindijer

In en rond Baringo zijn verscheidene hotels, van de dure en luxe Baringo Club en de Island Lodge, tot het veel goedkopere Roberts Camp. Vissers verhuren boten.