Nieuwe kilo

Hoeveel atomen gaan er in een kilogram? Dat is de vraag die onderzoekers van de Physikalisch-Technische Bundesanstalt in Braunschweig komende maand willen beantwoorden. Op het PTB – Duitslands nationale meetinstituut – ‘telt’ men daartoe het aantal atomen in een bijna tien centimeter grote bol van zuiver silicium. Het National Metrology Institute of Japan in Tsukuba doet hetzelfde telwerk, aan een tweede siliciumbol. Als de resultaten met elkaar worden vergeleken, de planning is dat dat in oktober gebeurt, blijkt misschien of dit de goede weg is naar een nieuwe definitie van de kilogram.

De kilogram is de eenheid van massa – niet van gewicht. Het is een van de zeven basiseenheden van het Internationale Stelsel van Eenheden (SI) die in de wetenschap en de handel worden gebruikt. De andere zijn lengte (meter), tijd (seconde), temperatuur (kelvin), elektrische stroom (ampère), lichtsterkte (candela) en hoeveelheid stof (mol). De kilogram is echter de enige die nog uit een stoffelijk object bestaat: de cilinder van een legering van platina en iridium die sinds 1889 in het Bureau International des Poids et Mesures (BIPM) in Parijs staat. Alle andere eenheden zijn gebaseerd op natuurconstanten.

Vele landen bezitten een duplicaat van de Parijse kilogram en in de afgelopen eeuw zijn die enkele keren naar de lichtstad gebracht om hun massa te vergelijken met die van het origineel. Daarbij is gebleken dat de massa van de Grand K circa 50 microgram is afgenomen en dat de duplicaten onderling verschillen. Dat komt door slijtage en aangroei, maar die zijn niet nauwkeurig te meten omdat er geen ijkobject is om de kilogram mee te vergelijken. Dat was immers het doel van de Parijse kilogram zèlf!

In ieder geval was zonneklaar dat het mengsel van platina en iridium uiteindelijk niet het ideale materiaal is voor een eeuwig houdbare standaardkilo.

Daarom wordt nu onder auspiciën van het BIPM gezocht naar een meer fundamentele definiëring van de kilogram. Een van de ideeën is het uitdrukken van de kilogram in het aantal atomen van één element. Omdat al die atomen eenzelfde, constante massa hebben, wordt de massa van de kilogram dan gekoppeld aan die van één atoom. Het aantal atomen moet dan wel met een nauwkeurigheid van beter dan 1 op 100 miljoen worden vastgesteld: de onzekerheid in de huidige kilogram.

Om te onderzoeken of het überhaupt mogelijk is zo nauwkeurig atomen te ‘tellen’, zijn van silicium twee bollen van 94 millimeter gemaakt die vrijwel één kilo zwaar zijn. “Silicium is hiervoor heel geschikt omdat het een heel regelmatige kristalstructuur heeft en de onderlinge afstand tussen de atomen dus overal gelijk is”, legt projectleider Peter Becker in Braunschweig uit. In tegenstelling tot het mengsel van platinum en iridium ontstaat op het siliciumoppervlak, met zijn bovendien zeer regelmatige kristalrooster, een dun laagje oxide dat overal even dik is, en blijft.

Het is niet de bedoeling om de standaardkilo te vervangen door een siliciumbol van precies een kilogram, maar om het aantal atomen in een volume te tellen moet het volume zeer nauwkeurig vast staan. En dan moeten de onderzoekers rekening houden met het oxidelaagje.

Hoewel het principe van atoomtellen simpel is, blijkt de praktijk ingewikkelder. In het verleden had men op het PTB al metingen verricht aan bollen die uit natuurlijk silicium – dus verschillende isotopen – bestaan. Die bollen, geslepen en gepolijst op het Australische Centrum voor Precisie Optiek in Sydney, zijn met hun gemiddelde rondheidsafwijking van 35 nanometer de meest ronde objecten ter wereld. Omdat hun isotopenverhouding echter niet nauwkeurig kon worden gemeten, bleef er een te grote onzekerheid in het totale aantal atomen bestaan.

Daarom werden vervolgens twee bollen gemaakt die voor 99,996 procent uit 28Si, de lichtste siliciumisotoop, bestaan. Dat is vastgesteld op het Instituut voor Referentiematerialen en -metingen in het Belgische Geel. De grote zuiverheid werd verkregen door de zwaardere isotopen uit het uitgangsmateriaal, siliciumtetrafluoride, te halen. Dat gebeurde met de ultracentrifuges van Centrotech in Sint Petersburg, een bedrijf waar vroeger uranium voor kernwapens werd verrijkt. Kosten: twee miljoen euro. “Een deel ervan is betaald door het International Science and Technology Center (ISTC)”, zegt Becker, “een internationale organisatie die als doel heeft Russische kernfysici ervan te weerhouden in zee gaan met landen als Iran en Irak.”

Arnold Nicolaus, bijgenaamd meister der interferometrie, laat in het optische laboratorium van het PTB de opstelling zien waarmee de siliciumbol wordt opgemeten. Op een computerscherm toont hij een kleurrijk object dat op een aardappel lijkt. Het is de – voorlopige – weergave van de siliciumbol, maar met de topografie van het oppervlak miljoenvoudig uitvergroot. Nicolaus: “Deze bol is niet zo mooi rond als de vorige van natuurlijk silicium. Hij vertoont honderd nanometer grote bergen en dalen. Dat komt doordat silicium-28 zich moeilijker laat polijsten dan natuurlijk silicium.”

Daarom bepaalt men nu het volume van de bol door heel nauwkeurig de afwijkingen van de ideale bolvorm te meten met een laser-interferometer. Temperatuur en druk worden hierbij extreem constant gehouden. De meetnauwkeurigheid is beter dan een nanometer, ofwel één atoomdiameter.

Elders in het PTB gaat een andere groep de bol met een röntgeninterferometer ‘doorlichten’, om de onderlinge afstand tussen de siliciumatomen en daarmee het atoomvolume te bepalen. Nog weer een andere groep bepaalt de dichtheid en de uitzettingscoëfficiënt van de bol, terwijl op het National Physics Laboratory in Engeland de massa wordt bepaald en het oxidelaagje aan het oppervlak word bestudeerd.

In totaal werken zeven landen – Australië, België, Duitsland, Frankrijk, Italië, Japan en de VS – aan dit project, dat ook wel het Avogadroproject wordt genoemd. In feite gaat het bij dit project namelijk om een heel nauwkeurige bepaling van het getal van Avogadro. Dit getal geeft het aantal identieke atomen (of ionen of moleculen) dat zich in één mol stof bevindt, waarbij 1 mol per definitie gelijk is aan 12 gram van het koolstofisotoop 12C. Het getal is voor alle stoffen hetzelfde en tot op zeven cijfers achter de komma bekend. Nu hoopt men er een achtste aan te kunnen toevoegen.

De onderzoekers van het Avogadroproject worden overigens op de hielen gezeten door instituten – in Engeland, Frankrijk, de VS en Zwitserland – die naar een andere definiëring van de kilogram zoeken. Daarvoor hebben zij een Wattbalans gebouwd, waarbij wordt onderzocht of de kilogram via weging met een elektrische balans kan worden uitgedrukt in de eenheid van elektrisch vermogen. Ook hiervan is het principe eenvoudig, maar de weg naar het einddoel vol voetangels en klemmen.

“In oktober ontmoeten onze bol en die van de Japanners elkaar in Parijs, waar ze worden vergeleken met de oerkilogram”, vertelt Nicolaus. “Dan krijgt Japan onze bol en krijgen wij de Japanse. Daarna kunnen we onze meetresultaten met elkaar gaan vergelijken en als er hetzelfde uitkomt zitten we op de goede weg.” Eind 2010 zouden de data van het Avogadroproject dan vergeleken kunnen worden met die van de verschillende Wattbalansen.

En als nu blijkt dat het Avogadroproject, en misschien ook de Wattbalans, geen voldoende nauwkeurig resultaat oplevert om de Parijse kilogram van zijn troon te stoten? “Dat zou natuurlijk sneu zijn”, zegt Nicolaus, “maar ons werk is dan toch niet voor niets geweest. De siliciumbollen kunnen ook worden gebruikt voor andere dingen. Doordat ze geen atomen verliezen of opnemen, zijn het perfecte meetobjecten waarvan het gewicht en de diameter in de tijd niet veranderen. We zouden ze dan bijvoorbeeld kunnen gebruiken om de mysterieuze, langjarige veranderingen in de oerkilogram zèlf te volgen.”