Nieuwe Davis-Cuphelden staan nog niet op

Thiemo de Bakker gold twee jaar geleden als winnaar van het jeugdtoernooi van Wimbledon als dé hoop van het Nederlandse tennis. Voormalige profs als Jan Siemerink, Paul Haarhuis, Jacco Eltingh en Raemon Sluiter keken gisteren in Omnisport Apeldoorn met lede ogen toe hoe de twintigjarige tennisser zich in de Davis-Cupontmoeting met Zuid-Korea als een junior liet wegzetten door de 32-jarige Hyung-Taik Lee: 6-4, 6-3 en 6-3. Jesse Huta Galung deed vervolgens wel zijn plicht tegen de onbekende Kyu Tae Im (6-3, 6-3, 5-7 en 6-2), waardoor Nederland na de eerste dag van de landenontmoeting nog altijd kans houdt op promotie naar de Wereldgroep. Maar de huidige generatie heeft op dit moment weinig tot niets te zoeken op het hoogste podium.

Nadat Nederland zich via een overwinning op tennisdwerg Macedonië plaatste voor een promotie- degradatieduel, rolde met Zuid-Korea opnieuw een gouden loting voor de ploeg van captain Jan Siemerink uit de koker. Nederland gold in de aanloop zelfs als de grote favoriet tegen het land dat naast kopman Hyung-Taik Lee alleen maar over anonieme profs beschikt. Na het wegvallen van de Nederlandse nummer één Robin Haase – die te veel vocht in zijn knie had – kwamen de verhoudingen op papier ongeveer gelijk te liggen.

De Bakker, die de afgelopen twee jaar de hooggespannen verwachtingen nog niet waar kon maken, kreeg in het gloednieuwe Omnisport Apeldoorn de kans om zich aan het grote publiek te laten zien. Tegen de Koreaanse kopman Hyung-Taik Lee kon hij onbevangen als underdog de strijd aangaan. Captain Siemerink en De Bakkers privé-coach Sluiter drukten hem vooral op het hart zijn eigen spel te spelen. De voormalige profs weten uit eigen ervaring dat tennissers in de Davis Cup boven zichzelf uit kunnen stijgen. Sterker nog; ontmoetingen in het landentennis kunnen carrières maken en breken.

De boodschap van de coaches leek niet te zijn overgekomen bij de vooral mentaal weinig stabiele De Bakker. Sluiter, die in 2001 zijn grote doorbraak kende met een overwinning op de Spanjaard Juan Carlos Ferrero, zag gisteren geen nieuwe Davis-Cupheld opstaan. De Bakker liet uit niets blijken dat hij bevangen is door het Davis-Cupvirus. De huidige nummer 252 van de wereldranglijst maakte in de openingspartij zelfs zo’n ongeïnspireerde indruk dat het chauvinistische Nederlandse publiek hem zelfs even uitfloot.

Het optreden van De Bakker was bij vlagen ontluisterend. De voormalige jeugdkampioen wekte geen moment de indruk dat hij klaar is voor het grote werk. Hyung-Taik Lee is nu niet direct een opponent die zich de laatste jaren kon meten met de wereldtop, maar de Zuid-Koreaan had geen kind aan De Bakker. De 32-jarige Aziaat was niet alleen slimmer en beter dan de Nederlander, maar ook nog eens fitter. Van De Bakker mocht op zijn minst worden verwacht dat hij zou strijden voor ieder punt, maar zelfs dat leek te veel gevraagd. Siemerink gebaarde aan het einde van de derde set dat De Bakker in ieder geval zijn borst vooruit moest doen.

Jan Siemerink en Raemon Sluiter waren in het verleden nog wel eens tot tranen toe geroerd na een nederlaag in de Davis Cup, maar het kansloze verlies maakte dergelijke emoties niet los bij De Bakker. De tennisser, die de paar duizend toeschouwers geen moment waar hun voor geld had geboden (entreeprijs 40 euro), stelde nuchter vast dat hij geen kansen had gehad tegen Hyung-Taik Lee.

De Bakker verkondigde dat het had ontbroken aan wisselwerking tussen hem en het publiek. „Daar had ik beter op moeten in spelen”, zei de tennisser die wordt begeleid door ‘manager’ Richard Krajicek. Maar enige consequenties wilde De Bakker niet verbinden aan zijn teleurstellende optreden: „Ik zie nul redenen waarom ik zondag niet nog een partij zou kunnen spelen.”

Jesse Huta Galung zorgde er gisteren in ieder geval nog wel voor dat de ontmoeting morgen nog niet is beslist. De 22-jarige Nederlandse kopman deed tegen Kyu Tae Im wat van hem verwacht kon worden. De Zuid-Koreaanse nummer 485 van de wereldranglijst bracht Huta Galung alleen in de derde set even in verlegenheid. In de vierde set stelde de Nederlandse baseliner weer orde op zaken. Met een gebalde vuist vierde Huta Galung zijn eerste zege in het enkelspel in de Davis Cup.

Reden om te feesten had de Nederlandse ploeg na de eerste dag allerminst. Siemerink keek met gemengde gevoelens terug. De captain heeft De Bakker naar eigen zeggen „huiswerk meegegeven”. De zege van Huta Galung omschreef hij als „niet gek”. De Nederlandse ploeg treedt vandaag aan in het dubbelspel. De kans is groot dat Siemerink Jesse Huta Galung en Peter Wessels de baan op stuurt. De Bakker krijgt minimaal een dag rust.