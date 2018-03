Nieuw antibioticum grijpt in op celdeling en doodt ook de ziekenhuisbacterie MRSA

De gevaarlijke en moeilijk behandelbare ziekenhuisbacterie MRSA kan worden verslagen met een nieuw antibacterieel middel, ontdekten Engelse onderzoekers. Deze week bracht meer goed nieuws in de strijd tegen schadelijke bacteriën: Japanse onderzoekers vonden een serie biochemische reacties in bacteriën waar antibiotica selectief kunnen ingrijpen (Science, 19 september).

Bacteriën worden ongevoelig voor steeds meer antibiotica. Het is een groeiend probleem. Het bekendste voorbeeld is de meticilline-resistente Staphylococcus aureus (MRSA) die inmiddels tegen vrijwel alle gangbare antibiotica resistentie heeft ontwikkeld. Het aantal MRSA-besmettingen stijgt de laatste jaren snel. In Amerika worden per jaar zo’n 95.000 mensen geïnfecteerd en zijn 18.000 sterfgevallen door MRSA. Een MRSA-infectie kan nog worden bestreden met het antibioticum vancomycine, maar dit middel werkt onvoldoende bij ernstige infecties en kan heftige bijwerkingen hebben. Sommige MRSA-bacteriën zijn al resistent voor vancomycine.

De ontwikkeling van nieuwe antibiotica blijft achter. Daarom zijn de ontdekkingen van de Engelsen en de Japanners bijzonder. De Engelse onderzoekers maakten 500 varianten van een stof die bacteriegroei licht remt. Een van die stoffen, PC190723, legde de bacteriegroei in een kweekschaaltje praktisch lam. De stof werkte binnen een dag en bij diverse ziekteverwekkers, zoals Staphylococcus aureus. Ook muizen, besmet een dodelijke hoeveelheid Staphylococcus aureus, werden gered met PC190723. Hopelijk werkt het ook bij mensen. PC190723 blijkt te binden aan het bacterie-eiwit FtsZ. Dit eiwit is de drijvende kracht achter de celdeling van veel soorten bacteriën.

De Japanners ontdekten geen nieuwe stof, maar een stofwisselingsroute die het aangrijpingspunt kan zijn voor nieuwe antibiotica. Een keten van chemische reacties zorgt bij bacteriën voor de aanmaak van menaquinon, een voor bacteriën onmisbare stof. De meeste bacteriën gebruiken steeds dezelfde reactiestappen om menaquinon te maken. Sommige bacteriën kennen echter een andere reactieroute. Voorbeelden zijn Chlamydia, een bacterie die lucht- en urineweginfecties veroorzaakt. Maar ook Helicobacter pylori, de veroorzaker van maagzweren, Campylobacter jejuni, een bacterie die darmen infecteert en Spirochaetes, de familie van micro-organismen die syfilis en de ziekte van Lyme geven. De onderzoekers brachten de stoffen en genen van de syntheseroute helemaal in kaart. Ze hopen dat nu nieuwe antibiotica kunnen worden bedacht. Berber Rouwé