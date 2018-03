Niet in onze buurt

Geen mens te zien in de Arnhemse Weissenbruchstraat op zondagmiddag. Op de opritten veel auto’s in cabrio-uitvoering en twee jongens van een jaar of tien die een balletje trappen. De in McGregor en Gaastra geklede kinderen groeten vriendelijk wanneer ze hun voetbalspel moeten onderbreken voor een passant. In de bocht van deze glooiende straat in de wijk De Sterrenberg ligt een terreintje braak waarop twee aangepaste huizen zullen worden gebouwd. De huizen zijn bestemd voor veertien lichamelijk gehandicapten van de nabijgelegen instelling Het Dorp. Opschietend kruid en gras markeren de contouren van wat eens een kleuterschooltje was. Het verkeersbord met overstekende schoolkinderen staat nog op het trottoir. Het is illustratief voor het stille verzet van de bewoners van de Weissenbruchstraat tegen de komst van de aangepaste huizen. Dit is subtieler dan dat van de bewoners van de Bossche wijk Kruiskamp die dit voorjaar juichten toen een leeg gebouw in vlammen opging dat bestemd was voor de opvang van ex-junkies. En zo ver als de bewoners van een villawijk in Vught zijn de Sterrenbergers ook niet gegaan. Deze kochten in 1998 gezamenlijk een pand op om te voorkomen dat er een asielzoekerscentrum in hun buurt zou komen.

Verder hebben de Arnhemmers bijna tien jaar lang alle juridische middelen gebruikt om de komst van de twee huizen voor lichamelijk gehandicapten te verhinderen. Eerst maakten ze bezwaar tegen de wijziging van het bestemmingsplan (1997-2002), vervolgens tegen de sloop van het slecht onderhouden schoolgebouwtje (2002-2007) onder andere door te proberen het op de monumentenlijst te krijgen. Daarna waren de bouw- en kapvergunning aan de beurt (2008). Nu die zijn verleend, is weer beroep aangetekend en belet de toegewezen voorlopige voorziening de start van de bouw door woningcorporatie het Portaal. Wanneer het verzet volhardt, en daar ziet het wel naar uit, kan het nog wel een jaar duren voordat er gebouwd kan gaan worden.

Natuurlijk heeft Het Dorp een informatieavond gehouden om te proberen de bezwaren van de buurtbewoners weg te nemen. De bewoners lieten weten niets tegen de ‘beoogde doelgroep van gehandicapten’ te hebben. „Want die zijn welkom in ‘onze’ straat”, aldus de begeleidende brief. Het door eenentwintig huishoudens ondertekende bezwaarschrift richtte zich tegen de „voorgenomen bouwmassa, het kappen van enkele bomen en de parkeervoorziening”.

Op een steenworp afstand van de voetballende jongetjes in De Sterrenberg woont Lia den Dekker (61). Zij is een van de Dorpbewoners die zich heeft ingeschreven voor een appartement aan de Weissenbruchstraat. Den Dekker – die in een rolstoel zit – maakt deel uit van de werkgroep Toekomst Het Dorp. Van een ‘welkom’ in De Sterrenberg heeft zij niets gemerkt. „Toen wij doorkregen dat er weerstand in de buurt was tegen de bouw van de woningen, hebben wij in mei 2005 een informatieavond voor buurtbewoners belegd. Het was erg druk, ik schat dat er wel zestig mensen zijn geweest. De bijeenkomst duurde drie uur, twee keer zo lang als gepland. ”

De sfeer was geïrriteerd, herinnert ze zich. „De bezwaren die mensen naar voren brachten, hadden betrekking op de grootte van de panden en het gedoe met busjes in de straat. Ik heb de mensen zo goed mogelijk geïnformeerd en heb mijn rolstoel hoger gezet om op gelijke hoogte met ze te kunnen praten. ”

Op nummer 7 in de Weissenbruchstraat, recht tegenover de beoogde locatie voor de aangepaste woningen, woont Yke Reilink. Ze kijkt nu uit op hekken en grasland. Zij vond de bewonersbijeenkomst destijds „prima”. Alleen de achterbuurman, die maakte een hoop stampei, dat weet ze nog wel.

Ook Reilink heeft haar handtekening gezet onder het protest tegen de bouwplannen. Niet omdat ze iets tegen gehandicapten heeft, integendeel. Haar, inmiddels overleden, echtgenoot was revalidatie-arts. Ze vindt de huizen die er moeten komen „idioot groot” en ze is ook bang voor de toestroom van busjes in de straat. „Het is nu een rustige wijk, met héél veel kinderen.” Misschien, zegt ze, leven wij hier inderdaad wel een beetje op een eiland.

Lia den Dekker hoopt dat het nog goed komt. „Op zo’n bijeenkomst komen toch vooral mensen die er problemen mee hebben. Eén van de dames kwam ik later nog tegen bij Albert Heijn. Ze vroeg mij of ik er zelf ook wilde gaan wonen en toen ik zei dat ik me moest bedenken vanwege de negatieve sfeer, riep ze uit: ‘Maar ú bent wel sympathiek.’ Ik vroeg nog wat voor bestemming ze zelf op die plek hadden gedacht. Dat bleek een tandartsenpraktijk of zoiets te zijn. Alsof je dan geen last hebt van meer verkeer.”

Den Dekker zou het jammer vinden als de voorzieningen niet zouden worden gebouwd in De Sterrenberg. „Ik wil graag in Noord blijven en ook dicht bij Het Dorp waar ik een aangepaste moestuin heb. De woningen voor lichamelijk gehandicapten in Sterrenberg worden de enige in Noord die niet in een ‘aandachtswijk’ staan. Het valt mij op dat de ontwikkelingen in dat soort wijken veel sneller gaan. Zo is staan in ‘prachtwijk’ Klarendal al 36 appartementen voor lichamelijk gehandicapten terwijl het project veel later is gestart. ”

In de minder draagkrachtige wijken van Arnhem, zoals Malburgen, Het Broek en Klarendal verloopt de bouw van woonvoorzieningen voor bijzondere bewoners veel voortvarender. Daar verrijst de ene na de andere woonvoorziening voor ‘zwaardere’ populaties zoals ex-delinquenten en verslaafden.

René Scherpenisse, voorzitter van de raad van bestuur van woningcorporatie Portaal, betreurt deze ontwikkeling. We moeten voorkomen dat bepaalde buurten alle problemen krijgen. De opgave is om te gaan van ‘not in my backyard’ (nimby) naar ‘welcome in my backyard’ (wimby).

Ik merk dat het steeds moeilijker wordt om een plek te vinden voor mensen „met een vlekje”, zegt hij. „Dat in Arnhem nu al lichamelijk gehandicapten zouden worden geweerd, vind ik verontrustend. Toch weiger ik te geloven dat het in ons land deze kant opgaat. Je mag toch van de samenleving compassie verwachten met mensen die het minder hebben?”

Scherpenisse, die jarenlang deel heeft uitgemaakt van de landelijke Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV), is een warm voorstander van kleinschalige opvang van zorgbehoevenden in de samenleving. „Wij bouwen overal in het land dit soort voorzieningen. Vaak op aanvraag van zorginstellingen die meegaan met de landelijke trend: bewoners die dit aankunnen, huisvesten in een kleinschalige woonvoorziening in gewone woonwijken in plaats van in een grote instelling in het bos. Daar zitten dak- en thuislozen bij en voormalig verslaafden en delinquenten maar ook verstandelijk gehandicapten en dementerende ouderen. Het is onze taak als corporatie om mensen te helpen die het niet zelfstandig redden op de woonmarkt.”

In het algemeen ondervindt Scherpenisse geen problemen bij het bouwen van woningen voor bijzondere bewoners, zegt hij. „In negen van de tien gevallen gaat het erg goed en is er sprake van bloeiende contacten tussen buurt en zorgbehoevenden. Er zijn schitterende voorbeelden van in Leidsche Rijn bij Utrecht, Delfshaven in Rotterdam en Limos in Nijmegen. Ik ben er trots op dat in ons nieuwe eigen kantoor annex bedrijfsverzamelgebouw in Leiden ook de daklozenopvang een plaats heeft gekregen.”

Rogier Noyon, directielid van de Amsterdamse woningbouwvereniging Stadsgoed, herkent de scheve verdeling van de woonzorgvoorzieningen in zijn stad. „De meeste liggen in de naoorlogse wijken en dat zijn de probleemwijken van nu”, zegt hij. „Zo worden wij door zorginstanties voortdurend benaderd om groepswoningen te realiseren in de Oosterparkbuurt. Dat is een goede buurt waar wij veel bezit hebben. Tot nu toe werken wij er graag aan mee, want de doelstelling is sympathiek. Maar er zit een grens aan en het is op den duur beter die zelf te trekken dan dat buurtbewoners dat doen. Dan heb ik het niet eens zozeer over de eventuele ophef die mensen maken. Maar dan bedoel ik hun stemgedrag met de voeten: ze vertrekken zodra het kan. Dat is een sluipend proces dat niet in de krant komt.”

Integratie moet in alle wijken plaatsvinden, ook de rijkere, vindt Noyon. „Probleem is wie daar voor gaat zorgen, want corporaties hebben daar vaak geen bezit. In Amsterdam zijn wijken als de grachtengordel of de Concertgebouwbuurt voor ons te duur. Daar tref je nauwelijks zulke voorzieningen.”

Barth van Eeten, wethouder Samenlevingsbeleid van de gemeente Arnhem, gelooft niet dat er sprake is van concentratie van woonprojecten voor ‘bewoners met een vlekje’ in de achterstandswijken. „Dat klinkt me ongenuanceerd in de oren. Ook op Klarendal heeft woningbouwcorporatie Vivare grote moeite met bewoners die zich keren tegen een woonproject voor ex-delinquenten. Het is het ‘vreemde’ waar men zich tegen verzet. Maar wanneer je met de bewoners in gesprek gaat, blijkt het allemaal erg mee te vallen. Laatst ageerden mensen in mijn eigen straat tegen de komst van een voorziening. Het bleek dat er om de hoek al twee jaar lang een soortgelijke voorziening zat waar niemand ooit last van had gehad. In de twee jaar dat ik wethouder ben, heb ik slechts één keer meegemaakt dat een project niet doorging omdat de rechter bezwaarmakers in het gelijk stelde.”

Van Eeten vertelt dat juist die dag het college een soort checklist met spreidingscriteria heeft opgesteld met een overzichtskaartje van de bestaande en toekomstige zorgvoorzieningen in de stad. „Dit hebben we laten maken omdat veel burgers toch vragen hadden over de spreiding en de criteria waarnaar wordt gekeken.”

Het kaartje laat zien dat Arnhem bijna tweehonderd zorgvoorzieningen heeft op een bevolking van 143.000 mensen. De verdeling over de even grote stadsdelen Zuid en Noord is fifty-fifty. In het naoorlogse Zuid zitten voornamelijk voorzieningen voor lichamelijk en verstandelijk gehandicapten. De flatwijk Vredenburg, aandachtswijk in de dop, herbergt opmerkelijk veel voormalig verslaafden, psychiatrische patiënten en gedetineerden. In het oudere stadsgedeelte Noord concentreren deze zich juist in Klarendal en rondom het centrum. Als de wethouder goed naar het kaartje kijkt, geeft hij toe dat er opmerkelijke witte vlekken zijn van wijken met weinig zorgvoorzieningen. Van Eeten: „Inderdaad, zijn dat de betere wijken als De Hoogkamp en De Sterrenberg. Die zijn echt ondervertegenwoordigd met nul tot drie voorzieningen. Gemiddeld heeft een wijk er acht maar er zijn ook uitschieters naar vijftien. Dat betekent dat wanneer er nu aanvragen komen, we eerst naar deze ‘dure’ wijken gaan kijken.”

Zijn collega-wethouder Heinrich van buurgemeente Renkum staat voor dezelfde opgave. De uitbreiding van het Leo Kannerhuis in Oosterbeek, een woonvoorziening van autistische jongeren van 14 tot 23 jaar, stuit ook op weerstand van een niet-onbemiddelde buurt. De procedure, die al vijf jaar duurt, kreeg onlangs een verrassende wending doordat de Raad van State besliste dat de bestemming ‘wonen’ niet van toepassing was op de nieuwe voorziening, omdat het Leo Kannerhuis ook jongeren boven de 18 jaar begeleiding biedt. Heinrich: „We hebben blijkbaar een verkeerd etiketje gebruikt in het bestemmingsplan. Maar als dat zo is, geldt dat ook voor heel wat gezinsvervangende tehuizen en andere kleinschalige woonvormen. Met een vrijstellingsprocedure proberen wij de zaak weer vlot te trekken. Juist omdat het hier om jongeren gaat die niet meer overlast veroorzaken dan andere jongeren op die leeftijd.”

Voorzitter Egbert Reijnen van de Raad van Bestuur van het Leo Kannerhuis is blij met de gemeentelijke steun. „Deze rustige buurt is juist geschikt voor onze jongeren die vaak prikkelgevoelig zijn. We hebben overigens ook leuke reacties gehad van mensen die een huis aanboden in Wolfheze omdat ze het zo erg voor ons vonden. Ik heb goede hoop dat we straks dat groepshuis op ons eigen terrein kunnen bouwen, maar ben er wel van overtuigd geraakt dat wij niet opgewassen zijn tegen wat ik de ‘hindermacht’ noem. Al dat geprocedeer heeft ons, naast jaren vertraging, ook al zo’n 75.000 euro gekost.”