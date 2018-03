NAVO draait weer om Rusland

Het was slechts een informele bijeenkomst van de ministers van Defensie uit de NAVO-landen, de afgelopen twee dagen in Londen. Een ontmoeting bovendien ter voorbereiding van weer een andere informele ontmoeting van hetzelfde gezelschap volgende maand in Boedapest. „Een informele, informele bijeenkomst”, aldus NAVO-topman Jaap de Hoop Scheffer gisteren na afloop. Minimalistischer kan haast niet.

Maar, zoals de Nederlandse minister van Defensie Eimert van Middelkoop zich eerder deze week in kleine kring liet ontvallen, juist dit soort bijeenkomsten kunnen verstrekkende gevolgen hebben.

Want het moment waarop de ministers van het westers bondgenootschap elkaar troffen was natuurlijk wel pikant. Als gevolg van de gebeurtenissen in Georgië vorige maand, heeft het toekomstdenken van de NAVO opeens een heel andere wending gekregen. En over de toekomst ging het in Londen. Alleen zien de contouren van die toekomst er iets anders uit dan enkele maanden geleden nog binnen het bondgenootschap werd gedacht. Zoals een NAVO-diplomaat in Brussel zegt: „De NAVO is twintig jaar op zoek geweest naar een nieuwe missie en nu blijkt de nieuwe missie de oude missie te zijn.”

Opeens is ze er weer, de Russische dreiging. Het was de bedoeling dat het hier niet over zou gaan in Londen, maar op verzoek van een aantal nieuwe lidstaten, zoals Polen en de Baltische landen, werd ‘Georgië’ toch aan de orde gesteld. Als het aan deze landen ligt gaat het de komende tijd weer vooral om de NAVO als westerse verdedigingsorganisatie, en wordt er wat minder gefilosofeerd over het bondgenootschap als militair uitzendbureau om conflicthaarden elders in de wereld te bestrijden.

De NAVO heeft er alle belang bij geen nieuwe tegenstellingen in eigen huis te creëren. Vandaar ook de apaiserende woorden van De Hoop Scheffer gisteren. „Er is geen verschil tussen de strijdkrachten die je nodig hebt in Afghanistan en de strijdkrachten die je nodig hebt in een scenario, waarbij, wat God verhoede, je het NAVO-territorium moet verdedigen”, zei hij.

Eerder had De Hoop Scheffer tegenover Rusland al een gematigder toon aangeslagen dan voorheen. In een toespraak voor het Royal Services Institute in Londen zei hij dat er geen sprake kon zijn van een nieuwe Koude Oorlog en dat het ook niet aan de NAVO was om Rusland te straffen. Rusland en de NAVO hadden elkaar nodig. Een oplossing was volgens hem alleen mogelijk als alle partijen bereid waren concessies te doen. Dit leek toch vooral ook een boodschap voor de hardliners binnen het bondgenootschap.

De speelruimte van de NAVO is vooralsnog beperkt. Duidelijk is dat het vorige maand uitgebroken conflict Georgië geen stap dichter bij het felbegeerde lidmaatschap van de NAVO heeft gebracht. De verdeeldheid in het bondgenootschap over de uitbreiding die eerder dit jaar aan het licht kwam, bestaat evenzeer na het Russische optreden. Toen waren het de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en de nieuwe lidstaten die Georgië in de wachtkamer van de NAVO wilden opnemen, terwijl Duitsland, Frankrijk en de Benelux-landen zich manifesteerden als belangrijkste tegenstanders. Dat is nog altijd het geval.

Maar misschien is de vraag over het Georgisch NAVO-lidmaatschap ook om andere redenen minder aan de orde. Want bij de NAVO in Brussel vragen sommigen zich af of de Russen vorige maand in Georgië niet zoveel legermaterieel hebben vernietigd of meegenomen dat het leger van het land niet meer in de buurt van de NAVO-standaard komt.

(met medewerking van Floris van Straaten)