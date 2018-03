Moraal van `68 te verkiezen boven deze tijd

Marcia Luyten slaakt een noodkreet (Opinie & Debat, 5 september). De `68-ers hebben haar heden verpest en zijn debet aan te hoge salarissen, geweld, angst en normloosheid alom.

Dit soort gedachten is nu mode. Gespeend van enige kennis van 40 jaar politieke contexten en debatten, wordt op een anekdotische manier gescholden. Er klinkt een treuriger generatieconflict door dan toen. Toen dekte de slogan, `de verbeelding aan de macht` een brede beweging voor maatschappelijke vernieuwing, gratis onderwijs en seksuele voorlichting voor iedereen, solidariteit met onderdrukten en creatief debat. Luyten vergeet dat zij haar vrije keuzen van seksuele partner, betaald werk, studie en schelden aan de toen in gang gezette ontwikkelingen heeft te danken. Hoeveel activisten van toen hebben nu daadwerkelijk macht, aanzien en geld? Erbarmelijk weinig van de bescheiden, hoewel met veel retoriek gebrachte, doelstellingen van Den Uyl zijn verwerkelijkt. Rechts heeft al jaren de macht, al heet dit nu door PVV & TON, salonfähig: `het politieke midden`. En de politieke moraal: onze illegale oorlog in Irak, het aanjagen van vreemdelingenhaat en de inperking van iedere medezeggenschap van wie dan ook op welk niveau. Het wordt tijd de moraal van 68 over openbaarheid van bestuur, maatschappelijke verantwoordelijkheid en participatie en het terugdringen van de brute macht van louter geld, weer op de agenda komt.