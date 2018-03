Mode op straat Lokatie: New York City, modeshows Het publiek rondom de internationale modeshows varieert van journalisten tot inkopers tot fans. Allemaal met een oog voor mode, maar over hun stijl valt te twisten. De ontwerpers showen hun nieuwe zomercollecties, op straat doen de echte diehards verwoede pogingen hun najaars-garderobe te laten zien. En dat bij 30 graden Celcius en tropische regenbuien. Met accessoires kun je in elk geval bewijzen dat je bij de tijd bent – let op de schoenen – maar ook met kleur (zwart) en silhouet. Foto’s Peter Stigter Tekst Jetty Ferwerda

