Met de beesten op stap

In de Balikh-vallei in Noord-Syrië loopt de temperatuur in de zomer op tot veertig graden in de schaduw. En ieder jaar komen dan de archeologen van het Rijksmuseum van Oudheden (RMO) en de Universiteit Leiden. Om opgravingen te doen. Ze staan al om half vijf in de ochtend op en gaan aan het werk als het nog relatief koel is.

In de hitte van de dag is het soms moeilijk voor te stellen dat ze de gevolgen opgraven van een plotselinge, wereldwijde temperatuurdaling 8200 jaar geleden. De daling was groter dan die tijdens de ‘Kleine IJstijd’, de beruchte koude periode van de late middeleeuwen tot ongeveer de achttiende eeuw.

“Voor archeologen gold de periode rond 6200 voor Christus lange tijd als niet zo interessant,” vertelt opgravingsleider Peter Akkermans (50) in zijn werkkamer in het museum. Hij is conservator Oude Nabije Oosten van het RMO en bijzonder hoogleraar prehistorie van West-Azië. “Archeologen richtten zich vanouds vooral op de tijd van de Neolithische Revolutie, het tijdvak tussen 9500 en 7000 voor Christus. Die periode, met het begin van permanente nederzettingen en landbouw, geldt als een periode van innovatie en vooruitgang.” Hij wijst naar de stapel nieuwe boeken op zijn bureau, die grotendeels bestaat uit publicaties over de beroemde opgravingen van het ‘eerste landbouwdorp’ Çatal Hüyük in Turkije. “En anders houden ze zich bezig met de stedelijke revolutie van 4000 tot 2000 voor onze jaartelling , toen de eerste steden en staten en hiërarchische, complexe maatschappijen ontstonden. De tijd van 7000 tot 5000 voor Christus gold als een periode van achteruitgang en migratie.”

Maar de werkelijkheid is anders. Akkermans en zijn assistent Olivier Nieuwenhuyse (41), postdoc aan de Universiteit Leiden, weten nu dat ook die periode zijn ‘revolutie’ heeft gekend. “Wij hebben onder andere de oudste sporen van melkconsumptie en wolgebruik gevonden. Verder is volgens ons in deze periode de domesticatie van het rund begonnen.” En heel modern: die veranderingen zijn in gang gezet door een klimaatverandering. In de wetenschappelijke literatuur heet die verandering het 8200 calBP climate event .

Bij de ontdekking van de ‘revolutie’ heeft het toeval een grote rol gespeeld. Akkermans is al twintig jaar bezig om in Tell Sabi Abyad, ‘de heuvel van de witte jongen’, te graven. De ongeveer vijf hectare grote heuvel, die zelf weer uit vier kleinere heuvels bestaat, is duizenden jaren vrijwel continu bewoond geweest. Eind jaren negentig heeft Akkermans hier een fort opgegraven met een administratie in spijkerschrift uit 1300-1100 voor Christus, die inzicht geeft in hoe de Assyriërs hun buitengewesten bestuurden.

Aan de oostkant was hij de laatste jaren bezig met opgravingen van bewoning uit de periode 6100-5800 voor Christus. “Ik dacht de periode goed te begrijpen en aan de hand van de materiële cultuur alles goed te kunnen dateren.”

Dus toen hij aan de westkant materiaal opgroef dat er heel anders uitzag, was zijn eerste conclusie dat het veel ouder moest zijn. Groot was zijn verbazing toen hij de eerste C14-dateringen binnenkreeg en zag dat de voorwerpen nauwelijks ouder waren. “Toen moest ik me afvragen wát in zo korte tijd zo’n groot verschil heeft veroorzaakt. Al snuffelend door de wetenschappelijke literatuur stuitte ik op de door paleoklimatologen alom erkende klimaatwending van 8200 jaar geleden. Onze vindplaats is tot nu de enige in het Nabije Oosten waar het hele proces is te volgen.”

Sinds twee jaar is Akkermans met Nieuwenhuyse en de Groningse C14-deskundige Hans van der Plicht bezig met een door NWO gesubsidieerd vierjarig project om te onderzoeken hoe groot de klimaatverandering in het Nabije Oosten is geweest en voor welke culturele en ecologische veranderingen die heeft gezorgd. Akkermans: “Aan de hand van tientallen C14-dateringen door het Centrum voor Isotopen Onderzoek in Groningen van zaden met een eenjarige cyclus hebben we een prachtige stratigrafische sequentie kunnen opbouwen. De klimaatverandering was hier niet eens zo groot. Terwijl in Europa de temperatuur zeven graden zakte, werd het in ons opgravingsgebied maar één à twee graden kouder. Maar het werd ook droger en stoffiger. Dat kan in fragiele landschappen grote gevolgen hebben. In de jaren twintig en vijftig van de vorige eeuw was het in Syrië een paar jaar droger en ging meer dan tachtig procent van de kuddes ten onder ging.”

In de door hen blootgelegde gedetailleerde loop der jaren zien Akkermans en Nieuwenhuyse wel veranderingen, maar geen ineenstorting. Akkermans: “Wij spreken liever van een transformatie. Relatief snel, in een paar generaties, wordt het aantal boerengemeenschappen in de omgeving kleiner, maar de mensen verdwijnen niet. Ze worden alleen soms minder zichtbaar in onze opgravingen.” Nieuwenhuyse: “Ze zijn een semi-pastoraal leven gaan leiden. De nederzetting is bewoond gebleven, maar de bewoners zijn ook een groot deel van het jaar met dieren gaan rondtrekken. Uit de antropologische literatuur weten we dat bij zo’n soort leven het eten van melkproducten als kaas, boter of yoghurt past.” Akkermans: “Aan de hand van de kleiner wordende runderbotten – een teken van domesticatie – vermoedden we al dat de dieren niet meer werden bejaagd, maar voor melkproductie werden gehouden. Sinds kort hebben we ook het oudste bewijs van melkgebruik.”

Nieuwenhuyse, gespecialiseerd in aardewerk, had in 2003 al eens een scherf gevonden met zwart verbrande voedselresten, maar had toen geen idee wat het kon zijn. Hij en Akkermans kwamen daarop in contact met de Engelse archeoloog Andrew Sherratt en de chemicus Richard Evershed, die bezig waren met een onderzoek naar het vroegste melkgebruik. Archeologen die bezig waren met opgravingen in Zuidoost-Europa, de Balkan en het Nabije Oosten leverden honderden potscherven in, zodat het Engelse tweetal met natuurwetenschappelijke onderzoeksmethoden eventuele overblijfselen kon proberen te vinden.

Tot dan toe stamden de oudste ondubbelzinnige sporen uit de periode tussen 4000 en 3000 voor Christus. De tweeduizend jaar oudere scherf van Tell Sabi Abyad bleek zowaar ook de resten van melk te bevatten, maar omdat één scherf geen bewijs was, moest Nieuwenhuyse verder zoeken. Afgelopen zomer stond in Nature eindelijk het bericht dat melkconsumptie tweeduizend jaar ouder was dan gedacht. Nieuwenhuyse: “Op basis van onze scherven.” Akkermans: “Onze sporen van melkconsumptie zijn zelfs ouder dan die van Çatal Hüyük.” Nieuwenhuyse: “Sherratt overleed in 2006. Hij was de archeoloog en daardoor is in het artikel en de berichtgeving het archeologische belang onderbelicht gebleven.”

Sherratt is de bedenker van het model van de Secondary Products Revolution: terwijl dieren in eerste instantie voor hun vlees werden gedomesticeerd, zijn ze later ook voor ‘secundaire producten’ als melk, wol en trekkracht gebruikt. Tot voor kort werd aangenomen dat die revolutie zich tussen 4000 en 2000 voor Christus had afgespeeld. De scherven met melkresten van Tell Sabi Abyad bewijzen dat de verandering in gang is gezet door de plotselinge klimaatverandering.

Maar Akkermans en Nieuwenhuyse hebben nog meer ontdekt. “Geiten en schapen werden niet langer alleen voor hun vlees gehouden en dus jong geslacht. Aan de hand van de botten zien we de geiten en schapen ouder worden. De vondst van spinklosjes bewijst dat de schapen ook voor hun wol werden gehouden. Tweeduizend jaar eerder dan tot nu toe aangenomen.”

Met kuddes werd een deel van het jaar rondgetrokken. Slecht een beperkt aantal mensen bleef achter in de nederzetting, die volgens Akkermans maximaal acht families en ongeveer tachtig mensen telde. “De achterblijvers bewaakten de pakhuizen, die we hebben gevonden.” De pakhuizen bestonden uit soms wel vijftien raam- en deurloze vertrekken van ongeveer één bij één meter. Van sommige bleven de muren tot een hoogte van 1,80 meter bewaard. “Enkele waren nog kniehoog gevuld met graan. We gaan ervan uit dat de ingang op het dak was.”

Het administratiesysteem dat ze er aantroffen, wijst op bezit en dus mogelijk het begin van sociale verschillen. Nieuwenhuyse ziet dat ook terug in het aardewerk. “Tot 6200 voor Christus was het aardewerk puur functioneel en speelde stijl geen rol. Hierna ontstaan er plotseling typische aardewerkculturen met druk versierde, van symbolen voorziene potten.”