Met dank aan het rondedansje

Jarenlang was ik verslaggever tussen andere verslaggevers, maar sinds februari ben ik chef en sta ik opeens boven hen. Dat maken veel mensen in hun carrière mee en daarom stelde de redactie van dit themanummer me voor om me te laten coachen en daar in de krant verslag van te doen. Ik mag zelf kiezen hoe en wat.

Een Groot Probleem heb ik niet, maar het is waar dat ik aan dat ‘boven hen staan’ wel moet wennen. Sommige verslaggevers waren vroeger zelf chef of ze zaten in de hoofdredactie. Ook moet ik eraan wennen dat ik vaker op kantoor ben – in de Rotterdamse Alexanderpolder – en niet meer alle verhalen kan maken die ik wil maken. Ik moet nu vooral ándere mensen verhalen laten maken.

Op het Centraal Station in Rotterdam zie ik een reclameaffiche van het bureau Schouten & Nelissen – ‘versterk jezelf’ – en daarna lees ik op de website dat een coach mij kan stimuleren en inspireren om mijn kwaliteiten optimaal te ontwikkelen. Ik zal leren om op mijn eigen capaciteit te vertrouwen en mijn effectiviteit zal toenemen. Wie wil dat niet?

Ik bel op om mij aan te melden en binnen een dag word ik gebeld om een afspraak te maken voor een ‘persoonlijk, doelstellend gesprek’, waarin ook duidelijk moet worden of de coach en ik een goede ‘match’ zijn. Normaal zouden er daarna zes tot tien gesprekken volgen, maar in dit geval worden het er drie, van elk anderhalf uur, bij elkaar ruim 1.000 euro.

Op een woensdagochtend in augustus stap ik in Zaltbommel de strak verbouwde voormalige school binnen waar Schouten & Nelissen kantoor houdt en na vijf minuten wachten in het klantencafé – „Espresso? Cappuccino?”– neemt een lange, jonge man met zachtaardige blauwe ogen me mee naar een van de spreekkamers. „Zo, welkom, fijn dat je er bent.”

Bas Arend heet hij, 37 jaar, getrouwd, twee kinderen, voorheen gymnastiekleraar, later opgeleid tot arbeids- en organisatiepsycholoog. En nu dus gespecialiseerd in managementtrainingen en coaching. Hij heeft een sabbatical achter de rug waarin hij met zijn gezin door Thailand, Australië en Nieuw-Zeeland is getrokken en nu heeft hij besloten om per 1 september voor zichzelf te beginnen.

Hij schenkt koffie in, gaat zitten en zegt: „Hoe gaan we met elkaar aan de slag. Hoe zit je er nu bij? Wat verwacht je, van mij en van jezelf?”

Dat weet ik niet zo goed, dus vertel ik hem hoe er bij de krant gerouleerd wordt en dat ik mijn nieuwe werk leuker vind dan ik had gedacht. Maar dat ik me toch afvraag of ik het had moeten doen. Ik was toch journalist? Iemand die op reportage gaat, mensen interviewt, dingen uitzoekt en daarna alles zo mooi mogelijk opschrijft?

„Aha”, zegt Bas Arend. „Het kenmerk van een organisatie met professionals. Dit hoor ik ook van ict’ers, artsen, advocaten. De rouw om wat je achter je laat.” Hij vertelt over de spanning tussen vrijheid en beheersing die in organisaties met professionals altijd optreedt: niemand wil gecommandeerd worden, maar de boel mag ook geen los zand worden. „De uitdaging is om toch gedaan te krijgen wat jij wilt.”

Dat ben ik met hem eens. Dat is altijd fijn.

Hij stelt voor om eerst maar eens te praten over wat me wel en niet goed af gaat. „Ik hoor in je woorden dat er nog wel wat groei in zit”, zegt hij. „Niet dat je in de knoop zit of zo. Maar gewoon: groei.”

Ik vraag of hij daarmee bedoelt dat ik nog wat kan leren.

„Ja”, zegt hij. „Het gaat erom waar je wilt komen en hoe je daar komt. Zonder je te vertellen hoe het moet.”

„Jammer”, zeg ik. „Waarom niet?”

„Dat heeft te maken met onze leervisie. Er is niet één model dat je kunt leren, het gaat om jouw leven en hoe jij bent. Ik zal je laten zien hoe je je eigen kwaliteiten naar boven kunt halen en jij kunt zelf kiezen, wat je wel wilt en wat niet. Ik moet zo snel mogelijk overbodig worden.”

Dan moet ik mijn pen neerleggen en vertellen wat mijn droom is. Hoe zou ik over een jaar willen zijn? Volmaakt natuurlijk, denk ik. Maar dat is flauw. Dus vertel ik wat ik belangrijk vind, en hij vertaalt dat als mijn ‘waarden’. Daar praten we de rest van de tijd over. Ik krijg huiswerk mee: bij mezelf nagaan waar mijn ‘allergieën’ zitten. Dat zijn de tegenpolen van wat iemand belangrijk vindt.

En zo zit ik op een zondagavond op te schrijven dat ik luiheid erg vind, en gebrek aan passie, en gezeur. Binnen een kwartier begin ik een allergie tegen mezelf te ontwikkelen: wat een padvinder.

Twee weken later ga ik weer naar Zaltbommel en ik neem me voor nu echt mee te doen en me voor anderhalf uur niet als een afstandelijke journalist te gedragen. „Fijn om je weer te zien”, zegt Bas Arend. „Waar gaan we het vandaag over hebben?” Hij zegt dat ík leading ben in mijn eigen proces, híj zal de verbanden leggen. Hij zegt ook dat iedereen een persoonlijke missie heeft – „wat beteken je voor jezelf en wat voor de ander” – en dat ik een authentieke leider kan worden als ik mijn eigen missie goed ken.

Een authentieke leider zijn, dat lijkt me wel wat, maar ik zit er toch vooral mee dat ik treur om de verhalen die ik niet meer kan schrijven. En dan moet ik iets gaan doen dat ik eerst raar vind, maar bij nader inzien grappig en nuttig. Bas Arend schrijft met viltstift ‘chef’ op een stuk papier, legt het op de grond, pakt me bij de schouders en laat me erom heendraaien. Bij elke kwartslag moet ik een ander ‘perspectief’ kiezen. Wat is er leuk? Wat is er nog meer leuk? Wordt het geen tijd om te besluiten om „er echt voor te gaan”? En als ik dat doe, wat verlies ik dan en wat win ik?

Als huiswerk moet ik al die perspectieven opschrijven. En mijn waarden, want alleen vanuit die waarden zal ik authentieke keuzes kunnen maken. Verder moet ik me, zegt Bas Arend, niet steeds van de wijs laten brengen door „die calvinistische saboteur” in mijzelf die me zit uit te lachen en niet wil dat ik verander.

Van die saboteurs zitten er wel honderd in mijzelf, ik noem ze mijn geweten, en dat begint behoorlijk op te spelen als ik mezelf zie noteren dat ik betrokkenheid belangrijk vind, en warmte, respect, loyaliteit. Wie vindt dat niet?

Maar dat rondedansje, merk ik in de weken daarna, mist zijn uitwerking niet. Het ordent mijn gedachten en gevoelens, en ik word er vrolijk van, alsof ik mijn huis heb opgeruimd en opeens de zon schijnt. Dat vertel ik als ik begin september voor de laatste keer naar Zaltbommel ga. „Mooi”, zegt Bas Arend. „Wat is je volgende stap?”

Maar dan wil de journalist in mij weten waardoor het volgens hem komt dat coaching zo populair is geworden. Ik zeg dat ik het lastig vind om me zo met mezelf bezig te houden – narcistisch, ijdel – maar daar is hij het niet mee eens. „Mensen zijn steeds hoger opgeleid”, zegt hij. „Ze worden zelfstandiger, ondernemender. De klassieke manier van besturen werkt niet meer, mensen moeten zichzelf besturen. Dus moeten ze weten wie ze zijn, waar ze voor staan en hoe ze met andere mensen omgaan.”