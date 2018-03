Mensen met hart- en suikerziekte hebben meer bisfenol A in plas

In de urine van mensen met hart- en vaatziekten en diabetes zit gemiddeld meer van de stof bisfenol A dan in de plas van mensen zonder die ziekten. Bisfenol zit in lage concentraties in veel voedselverpakkingsmateriaal. Het is een hormoonachtige stofje. Bij muizen wekt de stof in lage concentraties diabetesverschijnselen op (Journal of the American Medical Association, 17 september).

Het onderzoek verscheen op de dag dat de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) een hoorzitting hield over het gebruik van de bisfenol A in voedselverpakkingen.

Bisfenol A is een grondstof voor het maken de harde, transparante kunststof polycarbonaat. Daar worden babyzuigflessen van gemaakt, herbruikbare bierglazen en melkflessen. Ook wordt het gebruikt voor de beschermlaag aan de binnenkant van blikjes en karton. Flessen voor frisdrank en bronwater worden van polyethyleen tereftalaat (PET) gemaakt, een zachter soort plastic. Daarin zit geen bisfenol.

In Westerse landen is bij 90% van de bevolking het stofje in lage concentraties in het bloed en de urine te vinden. Bisfenol A bindt aan dezelfde lichaamscellen als oestrogenen, vrouwelijke hormonen die belangrijk zijn voor de vruchtbaarheid en groei. In grote hoeveelheden verstoort het de hormoonhuishouding, maar naar langdurige blootstellingen in een lage concentratie is bij mensen geen onderzoek gedaan. Nieuwe onderzoeken laten zien dat bij muizen juist een lage concentratie van de stof nadelige effecten kan hebben, voor het brein, de voortplantingsorganen, de leverfunctie en de gevoeligheid voor het hormoon insuline, cruciaal bij diabetes. Het nieuwe onderzoek legt voor het eerst een verband tussen lage doses en ziekteverschijnselen bij mensen. Sommige fabrikanten van babyflessen maken inmiddels bisfenol A-vrije flessen. Na goed afwassen voor het eerste gebruik is de grootste hoeveelheid bisfenol A die uit een zuigfles kan ontsnappen, al verdwenen.

Niki Korteweg