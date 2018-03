Mening in beeld

Beklad portret van topman Lehman Brothers Het portret door Geoffery Raymond van Dick Fuld, voorzitter van de Raad van bestuur van de failliete investeringsbank Lehman Brothers, is volgeschreven met protesten van de ontslagen werknemers. Onder het opschrift „De geannoteerde Fuld” staat „Respecteer het geld van de mensen”, ,,De overheid kan niet iedereen helpen”, „Bedankt Dick”, „Goede graaidag gewenst”, „Ik ben Spartacus”, „Ik hoop dat zijn villa veilig is” of „Val dood, gouden parachutist”. A portrait of Lehman Brothers Chief Executive Dick Fuld created by artist Geoffery Raymond is seen in New York September 15, 2008. Lehman Brothers Holdings Inc filed for bankruptcy after trying to finance too many risky assets with too little capital, becoming the largest and highest-profile casualty of the global credit crisis. Based on assets, Lehman far surpassed WorldCom as the largest U.S. bankruptcy ever. Lehman had assets of $639 billion at the end of May, while WorldCom had $107 billion when it filed for bankruptcy protection in 2002. REUTERS/Joshua Lott (UNITED STATES)

REUTERS