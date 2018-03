LRA ontvoert 40 kinderen in Congo

De Oegandese rebellenbeweging Verzetsleger van de Heer (LRA) heeft bij verschillende overvallen deze week op dorpen in het Congolees-Soedanese grensgebied veertig Congolese kinderen ontvoerd. Dat heeft de VN-missie in Congo, MONUC, gisteren verklaard. LRA-strijders zijn de afgelopen twee jaar uit Oeganda naar Zuid-Soedan getrokken tijdens vredesbesprekingen daar. LRA-leider Joseph Kony weigerde eerder dit jaar echter een langverwacht akkoord te tekenen waarna het geweld weer toenam. Het LRA is berucht om het ontvoeren van kinderen.