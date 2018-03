Logica haalt eindronde voor gps-satellieten

De Nederlandse ICT-dienstverlener Logica is geselecteerd als een van de twee kandidaten om software te leveren voor het Europese gps-satellietensysteem Galileo. Het bedrijf uit Amstelveen moet het in de eindronde van de aanbesteding opnemen tegen het Italiaanse ThalesAleniaSpace. Logica meldde eerder dat de opdracht een waarde heeft van 120 miljoen euro. De Britse tak van Logica dingt mee naar de opdracht voor het grondcontrolesysteem. De Europese Commissie heeft in totaal elf Europese bedrijven gekozen voor zes onderdelen van de bouw van de Europese gps-satellieten. Het project is met 3 miljard euro de grootste EU-aankoop van technologie ooit. Galileo is de Europese tegenhanger van het Amerikaanse gps-systeem. In de testfase kreeg Logica al orders van in totaal 70 miljoen euro.