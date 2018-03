Liever auto dan ruisend riet

Vleermuizen hebben kleine ogen en grote puntoren. Met hun oogjes zien ze weinig, maar horen kunnen ze des te beter. Op zoek naar insecten sturen veel vleermuizen hoge klikgeluiden in het rond. Wij kunnen die niet horen, maar de vleermuizen wel. Ze luisteren naar de echo die terugkaatst van een mug of vlieg. Zo horen ze waar hij is. Een handige vleermuis krijgt op die manier in een uur wel duizend insecten te pakken.

Niet alle vleermuishapjes vliegen in de lucht. De vale vleermuis houdt van kevertjes, krekels, spinnen en duizendpoten. Die leven op de grond. En omdat echo roepen tussen het gras niet al te best werkt, luistert de vale vleermuis gewoon naar het geritsel van de beestjes zelf. Hij hoort een duizendpoot lopen. Of een loopkever. Die is luidruchtig, dus die is vaak de klos.

De vale vleermuizen vangen ook insecten langs de autoweg. Duitse onderzoekers vroegen zich af of ze dan geen last hebben van de herrie van langsrazende vrachtwagens.

Daarom bedachten ze een proef. Ze zetten bakjes met meelwormen klaar in twee kamertjes. In het ene kamertje was het stil. In het andere kamertje toerde het geluid van auto’s door de luidsprekers.

De vleermuizen aten hun meelwormen het liefst in de stille kamer. Toch kregen ze de ritselende wormen ook goed te pakken in de kamer met autoherrie. Dat bleek uit de smakgeluiden die ze maakten als ze weer wegvlogen.

Het ging pas mis toen de vleermuizen een bandje hoorden met het geluid van ruisend riet. Toen kregen ze nog maar één op de vijf keer een meelworm te pakken. Volgens de wetenschappers lijkt het geritsel van insecten veel op het geritsel van riet. Dat maakt de vleermuizen in de war.

Michiel van Nieuwstadt