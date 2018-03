Leiderschap. De een streeft er naar, de ander overkomt het. Wie is er geschikt voor? En kun je leiderschap leren?De industrie van cursussen, seminars en opleidingen groeit nog altijd als kool. Want iedereen zoekt houvast in een snelle, onoverzichtelijke wereld. Schieten opleiding en literatuur te kort, dan is er nog altijd de personal coach. Of de paardenfarm. Een nieuwe generatie leiders staat op.