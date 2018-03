‘LATEN ZIEN DAT JE KWETSBAAR BENT’

NAAM HYLKE OLDENBOOM (41) FUNCTIE DIRECTEUR DETACHERINGS-BUREAU VOOR SPECIALISTEN VITAE

Woonplaats SOEST

„Leiding is ingewikkelder geworden. Het zijn de mensen die over hun eigen bureau heen kijken. Je hoeft niet dominant aanwezig te zijn, maar kan met subtiele interventies toch aansturen en de touwtjes in handen hebben. Dat mag ik wel, iemand die het niet alleen van zijn eigen zichtbaarheid moet hebben. Hét profiel van een ideale leider kan ik niet schetsen. De behoefte iets te vormen, en de ambitie meer goed te doen dan alleen je eigen taken. Als dat vormende er is, zitten er trainbare andere elementen aan leiderschap.„Zelf doe ik graag dingen samen: achteraan lopen en de schaapjes bij elkaar houden. Liefst harmonieus. Maar dat is niet altijd effectief. Iemand moet zeggen: ‘dat moet nú gebeuren’. Elke keer denk ik de wind van voren te krijgen als ik druk opleg, maar mensen vinden het fijn dat iemand het voortouw neemt. „Uit armoede ben ik het idee gaan omarmen dat leiden een zoektocht is. Toen ik begon, was leiding geven niet meer dan sturing geven en aardig doen tegen mensen – ik verzamelde de grootste club mensen om me heen aan wie ik leiding gaf. Maar als je je afvraagt hoe effectief je bezig bent en waarom mensen bij je weggaan, wordt het lastig. Daarom zou een leider ook zijn eigen zoektocht zichtbaar moeten maken, laten zien dat hij kwetsbaar is en ook continu bezig is zichzelf te ontwikkelen. Alleen maar rennen voor de zaak werkt niet, je móét kritisch naar jezelf kijken.”