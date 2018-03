Lak aan porties

Omdat overal in huis ineens tomaten bleken te liggen, in diverse stadia van overrijpheid, besloot ik een leuke nazomerse pappa di pomodori te maken. Eindelijk eens. Omdat-ie me altijd een beetje saai leek, had ik deze Italiaanse soep die eigenlijk uit niets anders dan tomaten, basilicum, knoflook en brood bestaat, nooit gemaakt, maar nu de tomaten zo rijp waren, de basilicum zo geurig was en de broodtrommel vol stukjes nodig te gebruiken oud brood lag, was er eigenlijk geen ontsnappen aan. Alles sméékte om die soep. En in de ijskast lag een enorm dikke Kemper Landhoen, een superkip met gelukkige jeugd, die ook iets moest. Omdat we toch al in de knoflook zaten, kon die wel lekker sloom gebraden met veertig teentjes ongepelde knoflook, leek me zo.

Dus zaten we aan tafel met bordjes wanordelijk ogende tomatenbroodsoep, waar ik voor het allereenvoudigste, esthetische en smaakeffect wat basilicumblaadjes overheen gestrooid had en een plonsje allerlekkerste olijfolie opgedaan.

Het was een goddelijke soep. We riepen luid van ah! en oeh! en grazie Italianen! – zo eenvoudig, zo heerlijk, zo tomaat.

Veel kip hoefden we eigenlijk niet meer, maar vooruit, hij was er nu toch, dus de kippan kwam op tafel, we namen ieder een stukje (een vleugeltje en een karkasstukje, meer kluiven dan eten, dat is soms zo fijn) en omdat de jus zo goddelijk wordt als je die kip met die knoflook gaar laat worden, doopten we ook nog wellustig stukjes brood in de pan. Glaasje rode wijn erbij en het ontsnapte ons als vanzelf dat we in lang niet zo lekker gegeten hadden.

Ineens dacht ik aan al die koks die op de televisie wedstrijden doen wie het best kookt. Ze komen dan bij elkaar eten en geven elkaar punten. Deze maaltijd zou zakken als een baksteen voor het examen, hoe heerlijk wij ’m ook vonden. Er was namelijk in het geheel niet aan ‘de presentatie’ gedacht.

Presentatie, dat betekent: dingen op bordjes doen. Veel kokskookboeken doen het ook: een bordje maken met een stukje en een bergje en een plasje en een streepje in diverse kleuren. Is ook leuk hoor, voor voorgerechten. Maar een hoofdmaaltijd thuis, daarvan is nu juist zo fijn dat je schalen, gehelen kunt opdienen. Een schaal vol geroosterde aardappelen, een bak sla met bloemen Oost-Indische kers (nu ja, dat is in de mode dat weet ik wel, maar het staat erg leuk, ook boragebloempjes, knalblauw, zijn feestelijk in sla), een kom vol saus – dat is toch allemaal veel aardiger dan een stuk filet (want bijna altijd krijg je op zo’n bordje filet van rund, kip, lam of vis) met zo’n paar cirkelslierten saus erbij en een toefje groen voor het oog? En dan praat je nog niet over het gedoe in de keuken met al die bordjes – de mens met een klein aanrecht mag er helemaal niet aan denken.

Zag laatst, in het wetenschapsprogramma van de VPRO ‘Dat kan beter’ dat porties ook van invloed zijn op dikte: als je proefpersonen soep geeft die niet opraakt (doordat-ie stiekem van onderaf bijgevuld wordt) blijven ze eten. Ze eten namelijk gewoon hun kom leeg. Dat lijkt weer vóór het geportioneerde bordje te pleiten, maar anderzijds moet dat bordje ook altijd flink beladen zijn (het zijn trouwens ook vaak flinke borden) en krijgt iedereen evenveel, terwijl scheppen, afsnijden, zelf kiezen het zo veelgeroemde ‘maatwerk’ oplevert. Bovendien: uit onderzoek is gebleken (altijd heel goed om een bewering mee te beginnen) uit onderzoek is gebleken dat naarmate je meer werk moet verrichten voor je eten – snijden, fileren, pellen – je minder eet en dus slanker blijft.

Wij hebben echt niet als gekken zitten vreten van die soep en die kip (en sperzieboontjes, die waren er ook), het was zo lekker dat dat niet hoefde. Want behalve porties is smaak ook een heel belangrijke factor bij dooreten of niet. Als iets naar weinig smaakt blijf je eten in de hoop op een volle smaaksensatie. Eten dat je die meteen geeft (zoals die voortreffelijke Italiaanse tomatensoep) maakt dat je sneller een gevoel van tevredenheid hebt. Dat is mijn theorie. Er zit misschien wel een bestseller in: Slank zonder porties.