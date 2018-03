kwesties@nrc.nl

Leuke meiden

Vanaf het moment dat onze dochter van 15 een baantje naast school zocht heb ik, te beginnen met haar, meisjes van 15-20 jaar als hulp in de huishouding gehad. Tot ze afgestudeerd waren. Dochter, vriendinnen en later zelf gezochte buurmeisjes hielden mijn huis eenmaal per week perfect op orde, terwijl ik buiten de deur werkte.

In al die 32 jaar zijn er nooit problemen geweest en dat kwam behalve door het feit dat het leuke meiden waren door drie dingen: een vast (geschreven) programma, flexibele afspraken over schoonmaakdag en -tijd en de eigen invulling van drinkpauzes. Geen pauze, eerder naar huis.

En natuurlijk gingen ze elk jaar gelijk met een verjaarscadeautje in beloning omhoog en natuurlijk was er altijd vakantiegeld.

Mijn laatste hulp, nu 21, heeft haar eerste baan gekregen en de buurmeisjes zijn op, dus ik wilde gaan uitkijken naar beschikbare buurjongens, als niet onze kleindochter voor haar laatste studiejaar het stokje had willen overnemen.

Ik ben dan 84 en hulp wordt steeds welkomer.

Mies Noordenbos

Glimmende badkamer

Mijn Hannie en ik vieren komende februari ons 25-jarig jubileum als ‘mevrouw’ en ‘poetsmevrouw’. Het recept? Vriendschap, respect en waardering.

Niks moeizame verhouding, als je beiden een beetje geeft en een beetje neemt. Onze lange relatie zegt iets over Hannie èn over mijzelf. Zorgen dat het huis opgeruimd is en er ècht gepoetst kan worden. Accepteren dat dingen anders gaan dan je het zelf zou doen en je spulletjes soms anders staan dan je ze zelf zou neerzetten. Niet verwachten dat elke week het hele huis binnenstebuiten wordt gekeerd in drie uurtjes min koffiepauze.

Wel oprecht blij zijn als het huis in grote trekken weer schoon is en de wc’s en de badkamer glimmen, en haar dat ook laten merken. Het gewoon vragen als je iets extra’s wilt. Kwetsbare dingen even zelf doen. Wanneer mogelijk tijd uittrekken om samen koffie te drinken. Vakanties voor de helft doorbetalen. Belangstelling tonen voor haar wel en wee, de kinderen, het kleinkind. Even langs gaan op verjaardagen. Jubilea samen vieren met een dagje Amsterdam of een dagje beautyfarm. Sinds anderhalf jaar werkt Hannie’s man incidenteel in onze tuin. Twee fantastische mensen die voor ons goud waard zijn!

Renee ter Braake

Paspoort vragen

Wat een feest van herkenning was het artikel over schoonmaakhulpen. Vele hulpen hebben wij zien komen en gaan in de afgelopen jaren, en alle klachten in het artikel hebben wij ook gehad. Van meegenomen kinderen tot het wekelijks verschuiven van de afgesproken dag (vaak zonder dit vooraf te melden), eindeloze telefoongesprekken (in talen die ik niet meester ben) en liegen over wat is schoongemaakt.

Eén schoonmaakster stond erop met de auto gehaald en gebracht worden.

Er iets van zeggen? Pas als mijn man erop aandrong, ging ik de discussie aan. Omdat wij in een buitengebied wonen, is het vinden van een hulp erg lastig. Onze laatste aanwinst is een Poolse die geen woord Nederlands of Engels spreekt. Ze komt op zaterdag en wij werken samen het hele huis door. We communiceren in gebaren en na wat startproblemen (zo schrobde zij eerst het bad met de toiletborstel) gaat ons huishouden haar nu goed af. Mijn aanwezigheid houdt de vaart er in bij haar.

Van diefstal hebben wij nooit last gehad. Misschien een tip voor andere lezers: maak of vraag een kopie van het paspoort. In het begin dacht ik ‘dat kan ik toch niet doen’, maar niet één schoonmaakhulp heeft er een probleem van gemaakt of ook maar aangegeven dit ongepast te vinden.

Milly van Croonenburg

Kwestie van geluk

Ik ken al deze ‘problemen’ met schoonmakers uit vele landen in Europa waar wij woonden. Oplossingen zijn er volgens mij niet, het is en blijft een kwestie van geluk. Maar hoe dan ook is afstand houden op een niet arrogante manier een goede basis. Je werkster (mag je dit woord eigenlijk nog wel gebruiken?) is niet je vriendin!

Nu leven wij sinds twee jaar in Zuid-Afrika en daar gaat het wel even anders! Bij de meeste Zuid-Afrikanen komt de schoonmaakster om 8 uur en werkt tot 15 uur voor , mind you 100 Rand (ongeveer 10 euro). De meeste huisvrouwen doen niets, zelfs de afwas van de vorige dag blijft staan om in de afwasmachine gezet te worden, kinderen laten alles slingeren enzovoorts.

Bij ons gaat dit anders en wij betalen ook meer, wat ons niet in dank wordt afgenomen door vele Zuid-Afrikanen. Toch is het probleem ‘hoe vertel ik het mijn werkster’ bij mij nog altijd aanwezig!

Helga van Ketwich Verschuur

Stomdronken

Sinds vier jaar heb ik een Armeense hulp. Ze sprak eerst vooral Russisch, dus opdrachten tot schoonmaken gingen op papier in stripverhaalstijl. Wonend in een asielzoekerscentrum (al tien jaar) genoot ze oprecht van het boenen in een echt huis en ze deed dat meezingend met de radio. Nu, vier jaar later, spreekt zij Nederlands, krijgt rijles, woont op een flat, maar ze zingt en boent nog net zo graag als voorheen. Ik leg nog steeds een (nu geschreven) briefje voor haar neer, wat ik gedaan wil hebben.

Dit was ook wel eens anders. Ik heb een kasteleinsdochter gehad, die stomdronken, van de avond ervoor – ‘ik weet het ook niet, Turf, ik had maar 10 Irish coffees op en 18 biertjes’ – eigenlijk alleen maar op de koffie kwam. Ze had een hart van goud en bovendien gaf ze kleur aan mijn plattelandsbestaan. Dus dat geld was ze meer dan waard. Ik heb haar ontslagen, toen de paddestoelen onder het bed van mijn zoon rijp voor de pluk waren, maar ik heb daar nog steeds spijt van.

Turf Groen

Minachting

Geen vrouw accepteert een rok waar de zoom uithangt of een half ons ham voor de prijs van een ons. Waarom dan die problemen met halve of minder dan halve prestaties van de hulp in huis?

Het zal wel samenhangen met het bekende schuldsyndroom: als huisvrouw moet je alles zelf doen. Als dat niet lukt, moet je vooral dankbaar zijn dat een ander jouw werk voor je doet. In feite spreekt hieruit, ik kan het niet anders zien, vooral minachting voor het huishoudelijk werk. De vrouw die dit van je overneemt, doet eigenlijk minderwaardig werk.

Kom Mijne Dames! Huishoudelijk werk is net zo belangrijk als je eigen werk, wat dat ook zijn mag. Betaal je hulp goed, vertel wat je wilt, en zorg ervoor dat je krijgt wat je hebt besteld. Wees verder vooral beleefd en vriendelijk, zoals tegen ieder ander.

Benita Isphording