Kruistocht tegen short sellers geopend

De kruistocht tegen short sellers (beleggers die op koersdalingen speculeren) is aan weerszijden van de Atlantische Oceaan een graadje heviger geworden.

De Securities and Exchange Commission (de Amerikaanse beurswaakhond SEC) wil hedgefondsen dwingen hun shortposities te onthullen, terwijl de Britse Financial Services Authority (FSA) zonder meer een tijdelijk verbod heeft afgekondigd op het à la baisse speculeren tegen financiële aandelen.

Ingewikkelde rapportagevereisten en de hijgende adem van het publiek dat over je schouders meekijkt, kunnen het innemen van shortposities minder aantrekkelijk maken, waardoor de volumes mogelijk zullen dalen. Maar dit is geen onversneden winst voor de banken wier aandelenkoersen werden gestraft.

Dat komt doordat het leeuwendeel van de inkomsten van de zakenbanken afkomstig is van het faciliteren van beleggers die short willen gaan. Het bieden van zakenbankdiensten aan fondsen die uitsluitend langetermijnposities innemen lijkt in vergelijking daarmee liefdadigheidswerk.

Beide toezichthouders, die te maken hebben met paniek en kelderende koersen, hopen dat het weren van kwaadwillende short sellers de markten enig respijt zal geven.

Maar zoals al bleek uit de proef met het verbod op shortposities deze zomer in de VS: het is geen wondermiddel. Het snijden in de volumes van de shortposities kan de pijn op de markten zelfs verlengen door de neerwaartse druk te verminderen, zodat het langer duurt voordat de bodem is bereikt.

Zelfs voor de firma’s waarvan nu wordt gezegd dat ze door short sellers op de korrel worden genomen, hoeven de nieuwe regels geen zegen te zijn.

Het afgelopen kwartaal stegen de inkomsten van Goldman Sachs uit de effectenmakelaardij met 20 procent ten opzichte van een jaar geleden, en de recordwinst van de zakenbankdivisie was een lichtpuntje bij Morgan Stanley.

Nu andere divisies dan die voor adviezen bij fusies en overnames en die voor de handel voor eigen rekening hard getroffen zijn door de inzinking van de markten, lijkt het dwaas om de gezondheid van een van Wall Streets laatste gouden ganzen in gevaar te brengen.

Aliza Rosenbaum