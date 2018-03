Koken met sterren voor verzorgingshuis

Het is nogal een overstap. Van koken voor 40 man, naar koken voor 4.000 man. Van het Amsterdam-Zuidpubliek naar de senioren in een verzorgingshuis. Van de bühne van een twee-sterrenrestaurant naar de beslotenheid van een lopende band in een fabriekshal in Lelystad.

Maar voor topkok Pascal Jalhay was het een logische stap in zijn carrière. „Uiteindelijk doe ik nog hetzelfde als bij restaurant Vermeer. Ik ben een inspiratie voor mijn team, ik ben bezig met mijn lievelingsgerechten, met proeven, met de passie en zorg voor goed voedsel en nobele producten.”

Deze week krijgen ongeveer tweeduizend bewoners in twaalf van de achttien verzorgingshuizen van zorgaanbieder Florence in Den Haag en omgeving een menukaart voor hun neus. Het lijkt op een kaart in een restaurant – en dat is ook de bedoeling.

Jalhay (39) was chef-kok in restaurant Vermeer in Amsterdam, dat hij een aantal jaar geleden in rap tempo naar één, twee Michelinsterren kookte. In 2005 stapte hij over naar restaurant Chatillon in het Palace vijfsterrenhotel in Noordwijk. Inmiddels heeft Jalhay een „nieuwe missie”: koken op hoog niveau voor bewoners van zorginstellingen, psychiatrische instellingen, ziekenhuizen. „Bewoners hebben twee hoogtepunten op een dag: eten en televisie. Gun ze dan ook een goede maaltijd”, zegt de topkok.

Jalhay is aandeelhouder in het bedrijf Marfo, samen met zorginstelling Florence. Marfo was van oorsprong de cateringtak van vliegtuigmaatschappij Martinair. Voorheen de ‘proefkeuken’ van Marfo heet nu Creadome, de nieuwe keuken van Jalhay. Hij serveert op porseleinen borden, gooide de standaard Riesling eruit en verbood alle halffabricaten. Het mooiste is natuurlijk vers eten, geeft hij toe. „Maar dit eten staat heel dicht bij à-la-minute-eten.”

Nadat de concurrentie in de vliegtuigindustrie groter werd, keek Marfo uit „naar andere markten” en viel de blik op de gezondheidsmarkt. Er zijn dagelijks ongeveer 450.000 mensen in de zorg voor hun eten afhankelijk van anderen. In de ziekenhuizen, de geestelijke gezondheidsinstellingen, de gehandicaptenzorg. In de toekomst worden dat er alleen maar meer.

De doorbraak begon bij de destijds 87-jarige moeder van Herman Schaap, directeur van Marfo. „Ze kwam in een verzorgingshuis, en ik zag wat de patiënten daar kregen voorgeschoteld. Gepureerde andijvie, sudderlapjes – maar onherkenbaar. Vreselijk. Het moest gepureerd, dat begreep ik ook wel, maar het kon beter.”

Jalhay en Schaap ontmoetten elkaar eind 2006; Marfo zocht een topkok om het niveau van de maaltijden te verhogen. Jalhay schreef een open brief. Hij wilde meer reizen en boeken schrijven. En dat kan, bij Marfo.

Jalhay erkent dat ook praktische overwegingen hebben meegespeeld bij zijn transfer. „Ik ben gastronoom geworden omdat ik wil genieten van de mooie dingen in het leven. Dat zijn mijn kinderen ook.” Maar gastronomie op topniveau vereist constant presteren. „Het was zes dagen in de week, dagen van half tien tot middernacht. Als er iets met mijn kind was, kon ik niet zomaar weg. Nu zou dat wel kunnen. Ik maak dezelfde uren, want koken is mijn passie. Maar nu bepaal ik ze zelf.”

„Onze maaltijden zijn diepvries”, zegt Schaap, „daarom hebben we een negatief imago. Voor verzorgingshuizen was dat bedreigend: wat gaan jullie dan wel doen?” Marfo had al ervaring met het koken voor de businessclass van KLM, Korean Air en een halallijn voor Malaysian Airlines. Voor de verzorgingshuizen ontwikkelde Marfo de zogenoemde pop-out’s; gepureerd voedsel dat in een mal wordt bevroren met de vorm van de oorspronkelijke groente. Aan de vorm van het broccoliroosje weet je dat je broccolipuree eet. Marfo won er een marketingprijs mee. En inmiddels maakt het bedrijf 10.000 à 20.000 groente-, aardappel-, vlees- en vismalletjes per keer voor verzorgingshuizen.

Koken voor senioren vergt kleine aanpassingen; de maaltijden moeten íets gaarder zijn dan Jalhay ze gewoonlijk zou serveren en de porties een tikje kleiner, zodat het op het bord niet intimiderend is. In totaal maakt Marfo 80.000 tot 100.000 maaltijden per dag, voor de luchtvaart, voor defensie in Uruzgan, de zorginstellingen.

Met de inbreng van sterrenkok Pascal Jalhay wil het cateringbedrijf een volgende stap maken; à-la-cartemaaltijden voor senioren in verzorgingshuizen. De Haagse GGZ-instelling Parnassia Bavogroep doet mee, zorginstelling Florence komt er in november bij. Op twee afdelingen van het Reinier de Graafziekenhuis loopt een pilot met het menukaartsysteem.

Volgens Schaap is het minder duur, omdat zijn bedrijf efficiënter werkt. „We bevriezen het, we gooien veel minder weg.”