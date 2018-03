Aad de Mos, oud-coach PSV en Ajax: „Ja, het gat met het buitenland [Engeland, Spanje, Italië, Duitsland] is groot geworden. Die kloof is niet te dichten. Dominant, attractief en aanvallend voetbal zijn moderne Nederlandse woorden. Maar ten opzichte van het buitenland is het niveau van de competitie achteruitgegaan. Geld speelt een grote rol; talent gaat vroeg weg. Het is ook een kwestie van speelwijze. Het Zweedse Kalmar [versloeg Feyenoord met 1-0 in Rotterdam] heeft een sport gemaakt van goed countervoetbal; een kwestie van opleiding in eigen land. Van PSV [3-0 thuisnederlaag tegen Atletico Madrid] ben ik niet geschrokken. Schalke 04 is [voorronde Champions League] ook weggespeeld door Atletico, dat kan verdedigen én fantastische aanvallers heeft en speelt in de sterkste Europese competitie, met Engeland. De Belgen kunnen ons niet helpen het niveau te verhogen; een gezamenlijke competitie heeft geen zin. Een reddingsboei kan de jeugdopleiding zijn, of clubs als Heerenveen en Groningen die scouten in landen waar voetbal in ontwikkeling is. De ‘6 + 5’ regel [minimaal zes spelers uit eigen land per team] zou een goede zaak zijn. Dat verplicht je om in je eigen omgeving je best te doen met jonge spelers.”

Hans van Breukelen, oud-doelman PSV en Oranje: „PSV was kansloos; de goals werden kinderlijk weggegeven. Je moet ook constateren dat PSV vaker een wedstrijd kansloos heeft verloren, maar het de laatste jaren goed gedaan heeft in de Champions League. De tendens is dat toptalent vroeger naar het buitenland gaat. Jammer, topploegen bestaan soms uit louter buitenlanders. In Nederland moeten we jong talent de kans geven zich te ontwikkelen in de eigen competitie. We moeten wel, wegens geldgebrek. Ik zou zeggen tegen jong talent: ‘Gun jezelf de tijd om door te groeien en eerst iets op het hoogste niveau te presteren in Nederland voordat je vertrekt’. Nederlandse clubs moeten het in Europa hebben van uitschieters. Maar de eredivisie is de laatste jaren ongekend leuk. Vergeleken met Engeland of Duitsland is het spel wel één, twee tempootjes lager. Maar we zijn nog steeds een toonaangevend voetballand, ook kijkend naar Oranje. Vergeleken met Engeland, dat zich niet kwalificeerde voor het EK en waar allemaal buitenlanders spelen, zijn we niet slecht af.”

Keje Molenaar, oud-speler Ajax en Feyenoord: „Het gat is erg groot. Feyenoord was triest om te zien. Het niveau van de Nederlandse competitie is – overall – niet gedaald. De subtop zit door goed beleid in een opwaartse lijn en kruipt naar de top toe. NEC, FC Twente en Heerenveen hebben deze week aardig gepresteerd in de UEFA Cup. Maar de Nederlandse top wordt niet beter en doet internationaal niet meer mee. De beste spelers worden elk jaar weggekocht. Dat komt grotendeels door de financiële aantrekkelijkheid maar ook door de grootsheid van de Engelse en Spaanse competities. Van der Vaart en Sneijder spelen wekelijks voor 50.000 of 60.000 toeschouwers. Dat is wat anders dan de Vijverberg [stadion De Graafschap]. De ‘6 + 5’ regel krijg je er in Europa door het vrije verkeer van werknemers juridisch lastig doorheen. Je kunt binnen de UEFA wel proberen een gentlemen’s agreement tussen clubs af te spreken en zeggen: ‘We stellen niet meer dan vijf buitenlandse spelers op’. Zo bescherm je de nationale competitie en jeugdopleiding.”

Martin van Geel, directeur voetbalzaken Roda JC, vorig seizoen opgestapt als technisch directeur Ajax: „Geld wint in het voetbal. En geld trekt geld. De financiële kloof met buitenlandse topcompetities is groot geworden en wordt alleen maar groter. De trend is dat jonge spelers steeds vroeger worden weggekocht. Je moet niet verbaasd zijn als PSV kansloos verliest van Atletico, dat de afgelopen twee jaar voor minimaal 150 miljoen euro heeft geïnvesteerd in spelers. Nederlandse clubs moeten proberen incidenteel te scoren en moeten inventief zijn: door vroegtijdige scouting van talent en een goede jeugdopleiding en organisatie. Zo beperk je de kloof met de buitenlandse top; het dichten van die kloof lukt je nooit. Als je ziet wat voor geld er omgaat in het Russische voetbal, gaan die clubs Nederland ook voorbij.”