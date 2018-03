Wat doen we met de lunch op zondag? Voor gezelligheid, gegarandeerde lol en overheerlijk eten, doe eens een traditionele zondagslunch (Dim Sum) bij een van de Chinese restaurants op en rondom de Zeedijk in Amsterdam. Nodig daarvoor je gehele familie plus al je vrienden met aanhang en kinderen uit. Dim Summen doe je namelijk niet romantisch met z’n tweeën maar massaal, met een grote groep, jong en oud aan ronde tafels en soms onder meedogenloos tl-licht. Uit een menubijbel, voorzien van krakkemikkige vertaling, bestel je een groot aantal gerechtjes die je dan met z’n allen deelt.

De wijnkaart kan soms wat magertjes zijn, alhoewel de Chinezen steeds meer goede wijnen aan het ontdekken en aan het maken zijn. Soms kun je een deal sluiten om eigen wijn mee te mogen nemen, neem anders de volgende tips ter harte. In de Aziatische keuken maken kruiden als gember, knoflook, peper en sauzen met soja (umami) en vet rijke en smaakvolle gerechten. Kies dus voor volle rijke wijnen die tegen dit smaakgeweld zijn opgewassen. Witte wijn van aromatische druivenrassen met een zoetje en rood met veel fruit en weinig tannine.

Ik betaalde de Chinese uitbater tien euro kurkengeld per fles en nam als witte wijn een Duitse Riesling Kabinett van Jean Baptist mee. Rijk en soepel, een snuif frisse limoen in de neus, in de mond een golf van zoete liefde met een geweldige lengte. Bleef moeiteloos overeind bij alles wat zoet, zuur, heet en kleverig was. Voor rood koos is de Umathum 2004, gemaakt van de druivensoort Zweigelt, een Oostenrijkse topwijn; geconcentreerd, vol met kersen, kaneel en een klein zoetje in de smaak. Deze tackelde de gefrituurde en gestoomde noedels en een scala van sauzen.

Voor mij geen grotere lol dan gerechtjes waarvan ik geen idee heb wat het zou kunnen zijn te bestellen, zo eet je nog eens wat nieuws. Mijn vriendin is wat behoudender, zij hield het maar gewoon bij een kippenpoot. Ik zie nog haar gezicht toen de klauw, met nageltjes en al werd uitgeserveerd.

Menno Simon

Riesling 2007 Jean Baptist Kabinett feinherb, €12,80; Umathum Zweigelt 2006, €13,70; www.imperialwijnkoperij.nl