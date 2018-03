Kampioen én fotomodel

Het reisadvies voor Rusland van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken voorspelt reizigers naar de Kaukasus weinig goeds. Er is sprake van ontvoeringen, terroristische aanslagen, ontploffing van landmijnen, gewapend treffen en criminele activiteiten. Al is de gastvrijheid in deze streken legendarisch, het ministerie ontraadt ‘niet-essentiële reizen’ en laat het uiteraard aan de reiziger zelf over om te beoordelen hoe essentieel zijn missie is.

Het negatieve advies geldt onder meer voor de Russische deelrepubliek Kabardino-Balkarië, een gebied ten noordoosten van Georgië. Daar werd in de hoofdstad Naltsjik de afgelopen weken het wereldkampioenschap van de vrouwen gespeeld.

Deelname aan een wereldkampioenschap mag zeker een essentiële reis genoemd worden en ook kon van de organisatoren verwacht worden dat ze de deelneemsters tegen mogelijke gevaren zouden beschermen. Toch was het niet vreemd dat sommige schaaksters uit westelijke landen van deelname afzagen. Het is niet goed voor de concentratie als je tijdens de partij piekert over ontvoeringen of terroristische aanslagen, ook al is de kans dat zoiets echt gebeurt maar klein.

De oorlog tussen Rusland en Georgië maakte het er niet beter op. Alle Georgische deelneemsters zegden af en ook de Nederlandse Tea Bosboom-Lanchava, die van Georgische herkomst is.

De favorieten kwamen wel naar Naltsjik. De Indiase Humpy Koneru heeft de hoogste rating van de vrouwen, als je afziet van Judit Polgar, die een klasse apart is en niet aan vrouwenwedstrijden meedoet. De Bulgaarse Antoaneta Stefanova, wereldkampioene van 2004 tot 2006, was er ook, en verder de Russen en de Chinezen, onder wie de vorige kampioene Xu Yuhua.

Sinds 1991, toen Xie Yun wereldkampioen werd, is het vrouwenschaak door China gedomineerd. Er waren korte onderbrekingen door Susan Polgar en Stefanova, maar voor de rest van de tijd was de titel in Chinese handen.

Deze keer was de 14-jarige Hou Yifan de sterkste Chinese troef. We kennen haar goed doordat ze de afgelopen twee jaar meespeelde in het Corustoenooi in Wijk aan Zee.

In Naltsjik schakelde Hou in de halve finale de geduchte Koneru uit en toen moest ze in de finale, die over vier partijen ging, tegen Alexandra Kostenjoek. De twee grootmachten tegen elkaar, China tegen Rusland. De opwindende gedachte dat een 14-jarige wereldkampioen kon worden, werd geen werkelijkheid, want Kostenjoek won overtuigend.

Behalve een zeer sterk schaakster is Kostenjoek ook fotomodel. Ze heeft in een film gespeeld en ze is ambassadrice voor het vermaarde horlogemerk Balmain. In Moskou zal dit glamourmeisje als een nationale heldin verwelkomd worden, want sinds 1962 was er geen Russische wereldkampioene meer geweest.

Hou Yifan – Alexandra Kostenjoek, eerste finalepartij

1. e4 e5 2. Pf3 Pc6 3. Lb5 a6 4. La4 Pf6 5. 0-0 Le7 6. Te1 b5 7. Lb3 0-0 8. a3 Een van de manieren om het Marshallgambiet (8. c3 d5) te ontwijken. 8…d6 9. c3 Lg4 10. d3 Pa5 11. Lc2 c5 12. h3 Ld7 13. d4 Dc7 14. d5 c4 15. Pbd2 Pb7 16. Pf1 Pc5 Hier is de positie van wits pion op a3 een nadeel, doordat b3 of b4 niet goed meer mogelijk is. 17. g4 Ze zoekt het op de koningsvleugel, maar er kleeft een bezwaar aan deze zet. 17…h5 Voordat wit met 18. Pg3 een solide aanvalsstelling in kan nemen. 18. P3h2 Als dit nodig is, is haar vorige zet verkeerd geweest. Ook na 18. g5 Ph7 19. h4 g6 gevolgd door 20…f6 zou zwart goed staan, maar met 18. gxh5 zou wit actief kunnen blijven. Na 18…Lxh3 19. P3h2 ontstaat een stelling met wederzijdse kansen. 18…hxg4 19. hxg4 Dc8 20. f3 Ph7 21. Pg3 Lg5 Zwart beheerst de zwarte velden op de koningsvleugel en staat goed. 22. Pf5 Dit is tempoverlies, want de aanval op d6 stelt niets voor. 22…Dd8 23. Kg2 23. Pxd6 ging niet, want na 23...Db6 dreigt zwart zowel 24...Dxd6 als 24…Pd3+. 23…g6 24. Pg3 Ook nu was 24. Pxd6 niet goed, want het paard gaat daar verloren. 24…Kg7 25. Th1 Th8 26. Phf1 Df6 27. Le3 Lxe3 Nog sterker was waarschijnlijk 27…Lf4 28. Pxe3 Pg5 29. De2 Tag8 30. Taf1 Df4 Zwart staat goed, maar na een afwachtende zet als 31. Df2 zou het nog heel moeilijk zijn geweest om iets concreets te bereiken. Wit wil echter door ruil van alle torens de druk verlichten, maar dat gaat mis. 31. Txh8 Txh8 32. Th1 De consequentie van haar vorige zet. Zwart dreigde 32…Th3. 32…Txh1 33. Pxh1 Pd3 De weerlegging van wits actie. Wit kan het paard niet laten staan, want dan zou door de mogelijkheid Pe1+ pion f3 verloren gaan. 34. Lxd3 cxd3 Zwarts vrijpion op d3 is nu een dodelijk gevaar. 35. Df2 d2 36. Pg3

Nu beslist een taktische wending, gebaseerd op de kracht van pion d2. 36…Pxf3 37. Dxf3 Lxg4 38. Df2 d1D 39. Pxd1 Lxd1 Zwart staat niet alleen een pion voor, maar ze heeft ook groot positioneel voordeel. 40. De1 Lf3+ 41. Kg1 f5 42. exf5 gxf5 43. Df2 Kg6 44. b3 e4 45. c4 bxc4 46. bxc4 Dg5 47. c5 f4 48. cxd6 fxg3 Wit gaf op.