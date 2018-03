Kalfsvleesrollen

Voor 6 tot 8 personen:6 grote eieren3 eetl. fijngehakte peterselie2 tenen knoflook, fijngehaktzout en versgemalen peper1 deciliter extra vergine olijfolie3 artisjokharten1 eetlepel citroensap12 dunne plakken kalfsvlees, circa 1 kilo in totaal 6 plakken mortadella, doormidden gesneden1 deciliter witte wijn1 deciliter kalfs- of kipbouillon

Vraag uw slager dunne plakken kalfsfricandeau af te snijden en die met de platte kant van een vleeshamer te pletten. U kunt zelf artisjokken koken en de bladeren eraf trekken tot u bij de harten komt. Of koop artisjokharten uit diepvries of blik. Bak harten uit de diepvries in olijfolie met wat fijngehakte knoflook in circa 7 minuten gaar.

Breek de eieren in een kom en klop er peterselie, knoflook en zout en peper door. Verhit 2 tot 3 eetlepels olijfolie in een anti-aanbak koekenpan op matig vuur. Giet er het eimengsel in en laat het een paar minuten zachtjes bakken. Leg het deksel op de pan en bak verder tot de omelet doorbakken is. Snijd omelet in 3 of 4 stukken en neem uit de pan. Laat afkoelen. Snijd dan in 12 even grote stukjes. Besprenkel de artisjokharten met het citroensap en snijd ze in 24 dunne plakjes. Leg de plakken kalfsvlees een voor een op een werkvlak. Leg er een plakje mortadella op. Leg er dan een stukje omelet en 2 plakken artisjok op. Rol op en maak vast met cocktailprikkers. Bestrooi met zout en peper. Verhit de overgebleven olie in een koekenpan die groot genoeg is voor alle twaalf vleesrollen op matig vuur. Leg er de rollen naast elkaar in en bak ze in 5 minuten rondom bruin. Giet er de wijn bij en leg er het deksel op. Laat 20 minuten sudderen. Neem de rollen uit de pan en leg ze op een voorverwarmde schaal. Dek af met aluminiumfolie. Draai het vuur onder de pan hoog en giet de bouillon erbij. Laat 5 minuten inkoken. Breng op smaak met zout en peper en giet wat jus over de vleesrollen.

Kim Maclean