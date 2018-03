Kabinet blijft steken in fiscale symboolpolitiek

De wereldeconomie kreunt en steunt onder de monetaire en economische stormen. Het is bepaald geen gunstig gesternte waaronder Wouter Bos en Jan Kees de Jager hun Miljoenennota 2009 met bijbehorend belastingplan uitbrengen. Slechts doorgewinterde zeezeilers beleven in de hoog opzwiepende financieel-economische golven de sensatie van een extra spannende uitdaging. In de politiek, waar het gaat om koopkrachtplaatjes tot decimalen achter de komma, is dergelijke deining al gauw aanleiding tot nerveuze paniekzaaierij. Maar Bos heeft de crises uit zijn begroting weggedefinieerd. Hij houdt zich stevig vast aan zijn eigen trendmatige groeiraming van 2 procent en blijft koersen op een budgettair overschot in 2011 van 1,1 procent. Slechts voor ‘onverhoopte conjuncturele verslechtering’ is een stormlijn aangelegd.

De keuze om niet paniekerig meteen de afgesproken financiële kaders bij te stellen, is begrijpelijk. Maar uiteraard kunnen de crisiseffecten niet worden genegeerd. Die zijn van mondiale aard en klotsen over onze dijken de nationale polder binnen. Daar kunnen de bestuurders niet meer doen dan proberen schade te beperken. Ze moeten vooral geen averechtse maatregelen nemen. Cruciaal is behoud van werkgelegenheid, want baanverlies verergert de crisis op persoonlijk niveau.

Maar ook de beleidseffectiviteit van supranationale autoriteiten als de ECB en de Fed is – zeker op de korte termijn – beperkt. De geld- en kapitaalmarktproblemen zijn verstrengeld geraakt met de grondstof- en voedselcrises. Snel fluctuerende en sterk oplopende energie- en grondstofprijzen jagen de inflatie op en hollen de koopkracht uit. De spookbeelden van de Club van Rome uit 1968 en de kaskrakerfilm An Inconvenient Truth van Al Gore uit 2006 lijken door te sijpelen naar de reële economie. De stijgende inflatie maakt het voor de monetaire autoriteiten moeilijk het oplopende rentepercentage met geldmarkt verruimende maatregelen te bezweren. Dat versterkt immers ongewenste inflatoire impulsen. De lastenverzwaring en oplopende inflatie zetten de koopkracht van de meeste huishoudens onder druk.

Het kabinet probeert de kwetsbare groepen uit de wind te houden. Blijkens de koopkrachtplaatjes is dat redelijk gelukt; de puntenwolken die in de economie fungeren als een soort ‘buienradar.nl’, laten zien dat slechts huishoudens met forse kinderopvangtoeslag of aftrek voor buitengewone uitgaven er gemiddeld op achteruitgaan. Terecht heeft de inflatiebestrijding voorrang gekregen. De beslissing de voorgenomen btw-verhoging af te blazen, is verstandig. Dat geldt ook voor het afschaffen van de werknemerspremie WW, ook al kost dat de schatkist per saldo 2 miljard euro. Daarmee loopt wel het verbeteringstraject voor de overheidsfinanciën al in de beginfase uit het spoor. Dat is pijnlijk, omdat politiek gezien een kabinet in deze fase zijn zure bezuinigingen moet realiseren. Een pleister op de wonde is de stijging van de aardgasbaten. Voor 2009 is deze rooskleurig ingeschat op 16,7 miljard euro bij een olieprijs van 125 dollar per vat tegen een eurokoers van 1,57 dollar (op Prinsjesdag was dit 92 dollar per vat bij een eurokoers van 1,42 dollar). De kunst is deze baten niet te verjubelen in de consumptieve sfeer door pijnlijke maatregelen uit te stellen die de houdbaarheid van de overheidsfinanciën moeten versterken. Bovendien is het nodig te investeren in evident goed renderende infrastructuur en kennisontwikkeling.

De PvdA deed in de eerste Miljoenennota van Balkenende IV nog een poging een duidelijk links geurspoor achter te laten. Zij zette zich met opzichtig nivellerende belastingmaatregelen af tegen het beleid van de eerdere Balkenende-kabinetten. Maar de gekozen instrumenten bleken nauwelijks meer dan symboliek. Thans wordt een poging ondernomen de buitensporige beloningen van topmanagers via de fiscaliteit af te romen of te ontmoedigen. Maar de voorgestelde maatregelen zijn onnodig ingewikkeld en naar verwachting niet effectief.

Ontregelende inflatie

De oplopende inflatie heeft pijnlijke consequenties voor opgebouwde besparingen. Menige spaarder of belegger moet belasting betalen over vermogen dat in reële termen bij lange na geen 4 procent rendement meer opbrengt. Veel beleggers krijgen door de beursmisère zelfs forse koersverliezen voor hun kiezen, die ze fiscaal nergens kunnen verrekenen. Wegens aanhoudend lagere feitelijke rendementen zou in de vermogensrendementsheffing enige verzachting moeten worden ingebouwd, bijvoorbeeld door het vaste wettelijke rendementspercentage te vervangen door een meerjarig gemiddelde algemene rendementsindex. Dergelijke aanpassingen zijn wegens de gewenste stabiliteit in de belastingopbrengst echter steeds afgewezen. Zeker voor de kleine spaarders zou op zijn minst een substantiële verhoging van het heffingvrije vermogen in box 3 gerechtvaardigd zijn.

Inflatie versterkt ook de toch al zorgelijke dekkingsproblemen van de pensioenfondsen. Hun indexeringsbeleid krijgt steeds sterkere tegenwind. Werkgevers wensen de pensioenrisico’s te verschuiven naar (het collectief van) de pensioendeelnemers. Zo’n overstap op de Angelsaksische pensioenbenadering, gebaseerd op beschikbare premies, vermindert de bescherming tegen risico’s waarvoor de werknemers zich niet individueel kunnen verzekeren. Het solidariteitsgehalte van het pensioenstelsel brokkelt af. We moeten deze ontwikkeling kritisch volgen.

Naar een solidaire participatiemaatschappij

Naast de groeivertraging zetten ook vergrijzing en wereldwijde concurrentie de betaalbaarheid van de verzorgingsstaat onder grote druk. Het dwingt ons de kostbare verzorgingsstaat om te bouwen naar een ‘solidaire participatiemaatschappij’. Er is een integrale fiscale visie nodig als antwoord op de globalisering, de Europeanisering en de kwaliteit en duurzaamheid van ons leefmilieu. Bovendien moeten we constructief participerend burgerschap ontwikkelen, waarin belastingen worden ervaren als contributie voor deelname aan de welvaartsstaat. In verenigingsverband worden leden die altijd zeuren over te hoge contributie en tegelijkertijd hun lidmaatschapsrechten maximaliseren, niet ervaren als populaire clubgenoten. Op landelijk niveau zou dat niet anders moeten zijn. Maar daar kan links en rechts populisme, zich verschuilend achter vervreemdende grootschaligheid, te gemakkelijk en zonder gêne tegelijkertijd hoogwaardige voorzieningen én verlaging van de absurd hoge belastingen eisen. Soms is dat een kwestie van desinteresse; soms een uiting van verwend of calculerend gedrag. Soms ook van beide. Politici mogen niet aan dergelijke primitieve sentimenten toegeven en zéker niet daaraan voedsel geven door het versimpelen of negeren van beleidsdilemma’s.

Vermindering van regeldruk

Belasting- en regeldruk gaan hand in hand. De afgelopen kabinetten hebben steevast indrukwekkende successen geclaimd op het terrein van vermindering van regeldruk. Op de werkvloer overheerst echter scepsis, soms zelfs irritatie, over de aanpak en stroperigheid daarvan. De ‘25-procentsdoelstelling’ die ook door Balkenende IV is geformuleerd, is te eenzijdig. De regeldruk is vooral een kwalitatieve, gevoelsmatige ervaring. Het kernprobleem zit niet zozeer in de hoeveelheid regels, maar in de aard ervan. Tegenstrijdigheid, irriterende futiliteit of onzinnigheid in regelgeving levert meer druk op dan een groot aantal effectieve en efficiënte regels. De regelcultuur moet anders. Burgers moeten meer zelf kunnen regelen en niet worden overstelpt met Haagse topdownregelingen die de regeldruk verhogen, de effectiviteit verminderen en leiden tot irritatie en frustratie. Stoplichtregelgeving moet worden vervangen door rotonderegelgeving. Het onnodige wachten op toestemming van hogerhand (nee, tenzij) kan vaak beter worden vervangen door open normen die de burgers duidelijk maken waaraan hij zich te houden heeft (ja, mits). Professionaliteit in de uitvoering moet niet gefrustreerd worden door een platvloerse ‘regel-is-regel-benadering’. Toezicht moet op basis van brede risicoanalyses door beter samenwerkende toezichthouders worden uitgevoerd: coachend toezicht in bonafide, repressief toezicht in malafide gevallen. De uitvoerende diensten moeten hun systemen afstemmen op de burger en niet gemakzuchtig het omgekeerde vragen.

We moeten voorts het mes zetten in allerlei goedbedoelde, maar weinig effectieve, fijnmazige inkomens herverdelende regelsystemen. Het ook in het Belastingplan 2009 weer uitdijend assortiment van toeslagen, kortingen en inkomensafhankelijke regelingen moet grondig worden gestroomlijnd. Het fiscale partnerbegrip en de inkomenstoerekening aan de partners kunnen veel eenvoudiger. We moeten werken aan een robuuste loonsomheffing, gekoppeld aan een gelijkblijvend tarief in de inkomstenbelasting ter hoogte van het loonsomtarief van 35 à 38 procent. De loonsomheffing wordt daarmee verrekend. Voor de happy few zal vanaf een belastbaar inkomen van – zeg – ruim 50.000 euro een plustarief gelden tussen 50 en 55 procent.

De premieheffing zorgverzekeringswet confronteert ons met een verbijsterende complexiteit. Herziening daarvan is dringend gewenst. Het liefst samen met herziening van de AWBZ.

Te denken valt aan een overstap op een duaal zorgsysteem gesplitst in een volksverzekering voor het basispakket en een aanvullend pakket op basis van marktwerking. De premie voor het collectieve basispakket zou vervolgens samen met de andere volksverzekeringen gefiscaliseerd kunnen worden.

Spectaculaire vereenvoudigingen zijn haalbaar door een uniform btw-tarief in te voeren. Dit kan inkomensneutraal worden gerealiseerd. Maar de trend gaat juist de andere kant op. Europa verruimt de mogelijkheden voor toepassing van het verlaagde tarief en Nederland doet daaraan mee. Een andere majeure vereenvoudiging zou het afschaffen van de dividendbelasting zijn. We kunnen Nederland als financieel centrum immers beter bevorderen door storende heffingen af te schaffen dan door telkens allerlei specifieke (en daardoor vaak ingewikkelde) stimulerende regimes te verzinnen met bijbehorende uitvoeringslasten. Ook het gerommel met ondernemersdouceurtjes moet afgelopen zijn. Zo krijgt thans de mkb-sector voor 2008 door eenmalige tariefsverlaging in de vennootschapsbelasting zonder overtuigende reden 360 miljoen euro toegestopt. Ondernemersfaciliteiten zijn dringend aan herziening toe.

De afgelopen tijd is het tarief van de vennootschapsbelasting drastisch verlaagd, maar tegelijkertijd is de heffingsgrondslag verbreed. Per saldo is de heffing ingewikkelder geworden en daardoor internationaal juist minder concurrerend. De belastingdruk is verschoven naar het binnenlandse bedrijfsleven. Maar de systeemproblemen werden niet opgelost. Financiering met vreemd vermogen is tot grote hoogte opgejaagd en heeft het weerstandsvermogen van het bedrijfsleven zorgelijk uitgehold. De kredietcrisis heeft dat proces verscherpt. Er moet meer fiscale gelijkheid komen in de behandeling van het vreemde en eigen vermogen. Maatregelen, liefst op Europees niveau, kunnen niet uitblijven.

Taboeonderwerpen

In het woondossier wordt geen spat vooruitgang geboekt. Nog steeds wordt zonder deugdelijke argumentatie aan de eigenwoningbezitters jaarlijks per saldo bijna 10 miljard euro belastingsubsidie verleend. Dat komt grotendeels de hoge inkomens ten goede. De oplopende rentevoet versterkt deze scheefgroei. Het eigenwoningregime kan beter worden ondergebracht in de vermogensrendementsbox. Bevordering van het eigenwoningbezit kan daarin via een basisvrijstelling van bijvoorbeeld 300.000 euro evenwichtiger worden gerealiseerd. Zo komt deze faciliteit, relatief beschouwd, in sterkere mate ten goede aan het reguliere woningbestand. Subsidiëring van luxe woningen en bovenmatige financiering met vreemd vermogen worden in die aanpak afgeremd. De VS laten zien dat versterking van het weerstandsvermogen geen overbodige luxe is. Uiteraard moet zo’n aanpassing zeer geleidelijk en in samenhang met het integrale woonbeleid geschieden (huurprijzen, overdrachtsbelastingen, vergunningenbeleid).

Om de arbeidsmarktpositie in het onderste loonsegment op peil te houden, of te versterken, is het gewenst de AOW-premieheffing geleidelijk te fiscaliseren. Ook de commissie-Bakker heeft dit onderschreven. Uiteindelijk gaat nu ook het kabinet onder de naam van ‘houdbaarheidsbijdrage’ daartoe over. Dat gebeurt wel op een sterk gecamoufleerde en nogal laffe wijze. De houdbaarheidsbijdrage zit verstopt in een jaarlijkse geleidelijke versmalling van de tweede inkomensschijf. Daardoor verandert de premie geleidelijk in belasting. Ouderen die vóór 1 januari 1946 zijn geboren, blijven volledig vrijgesteld. Dat betekent dat we tot de laatste vrijgestelde is overleden een aparte tarieftabel moeten maken. Een beter alternatief is de premieheffing van 17,9 procent gewoon jaarlijks met 1 procentpunt uit te ruilen tegen belastingverhoging. Dan is de bestaande premievrijstelling voor alle 65-plussers na achttien jaren uitgewerkt. Dat is niet alleen rechtvaardiger, maar ook eenvoudiger.

Successierecht

Belastingheffing is ook een kwestie van ideologie. Een voorbeeld is de successiebelasting. Ze sluit aan op het principe van gelijke kansen. Maatschappelijke ongelijkheden moeten periodiek worden gesnoeid. Maar de VVD bestempelde het successierecht als „de meest onrechtvaardige belasting die er bestaat”. Deze kreet bleek te scoren. Vervolgens kaapte de staatssecretaris van Financiën het initiatief en maakte de successiebelasting tot zijn eigen profileringsproject. Tegelijkertijd legde hij een hypotheek op de discussie door budgettaire neutraliteit als randvoorwaarde te stellen. Onnodige krampachtigheid. Het gaat om amper 1,4 procent van de totale belastingopbrengst. Waarom zou afschaffing door wijziging in de belastingmix onwenselijk zijn? Ook andere landen hebben dat gedaan.

Vergroening

Vergroening is een gevoelig beleidsdossier. De effectiviteit en geloofwaardigheid van milieuheffingen zijn kwetsbaar. De heffingen blijken vaak te grof, te weinig effectief, of beide. Een sprekend voorbeeld is de verpakkingsbelasting. Reeds pal na invoering was een drastische vereenvoudiging van de tarievenstructuur nodig. Ook de vliegtaks heeft een kostbare symboolwerking.

Doordat milieukosten veelal de koopkracht aantasten, die vervolgens wegens gewenst koopkrachtbehoud voor de laagste inkomensgroepen weer wordt gecompenseerd, draait de schroef van de milieuheffingen gemakkelijk dol. Milieubeleid is veelal slechts effectief bij een mondiale aanpak. Daarom is de overtuigingskracht van op nationale leest geschoeide heffingen niet groot. Zeker niet als zij een overheersend budgettair karakter hebben. Ook hier dient – zoals overal in de fiscaliteit – beter te worden gelet op de effectiviteit.

Leo Stevens is emeritus-hoogleraar fiscale economie van de Erasmus Universiteit te Rotterdam.

De uitgebreide versie van deze bijdrage verschijnt volgende week in Weekblad Fiscaal recht.