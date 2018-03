'Je moet sneller dan je publiek zijn'

Vrijdag 12 september

Na overleg met chef redactie Margot rij ik naar Hotel de Goudfazant in Amsterdam, waar het derde deel van de uitklapcover met de leukste acteurs van Nederland wordt geschoten. Behalve een team van 10 mensen zijn Derek de Lint er en Daan Schuurmans, Jeroen Spitzenberger en Jacob Derwig aanwezig. Fotograaf Mark de Groot heeft pretogen van enthousiasme. Chef beeld Iebele heeft alvast een selectie gemaakt van de portretten, terwijl stiliste Anja een vouw uit een jasje strijkt.

Gisteren is de 50ste LINDA. binnengekomen op de redactie en dat hebben we gevierd met prosecco en croissants. Het nummer ziet er geweldig uit, een feest van foto’s en tekst. Samen met Linda bij haar thuis nog een keer van voor naar achteren door alle producties heen gebladerd en we concludeerden: het is echt goed.

Vriend Paul belt: de uitnodigingen voor zijn boekpresentatie in FOAM liggen eindelijk klaar bij de drukker, maar nu is de computer van zijn galeriehouder Willem van Zoetendaal gecrasht, dus het adressenbestand is niet uit te printen. Waarschijnlijk kunnen ze daarom pas maandag verstuurd worden, wat rijkelijk laat is. Paul blijft rustig.

Terug op de redactie wordt er over twee dingen gepraat. Iedereen die bij de shoot was, is verliefd geworden op acteur Jeroen Spitzenberger en de grote vraag: wat doen we aan maandagavond? De stand van de rsvp’s voor het LINDA.-feest is inmiddels 580. Een kleine rekensom leert dat er dan ongeveer 800 mensen komen. Hoeveelheid drank en hapjes toch maar verhoogd.

Zaterdag

Zoon Ysbrandt is gisteren opgehaald uit school door mijn ouders, dus wij kunnen uitslapen. Goddelijk. Met kranten en koffie op bed. Meestal grijp ik als eerste Volkskrant Magazine, maar nu valt mijn oog op een artikel in NRC over de negatieve gevolgen van crèchekinderen. Toch even lezen. Negatieve gevolgen blijken volgens het artikel mee te vallen. Goddank, hoef ik me niet schuldig te voelen.

In de Cornelis Schuytstraat in Amsterdam toch nog maar even rondneuzen voor een nieuw jurkje voor maandagavond. Eind van de dag afgesproken met vrienden bij Welling. Ik vraag vriendin Merel, journaliste bij De Pers of ze wil checken of mijn op- en aanmerkingen wel zijn doorgevoerd. Heb vorige week een merkwaardig interview gedaan met een collega van haar en ik vertrouw het niet helemaal.

We eten veel te laat wat liflafjes bij de Griekse Taveerne op de Hobbemakade en blijven slapen in het atelier van Paul in Oud-Zuid.

Zondag

Het lukt maar niet een leuk en betaalbaar hotel te vinden in New York. Alles zit vol. In oktober wordt Pauls boek gepresenteerd in NY. Het is alweer twee jaar geleden dat ik er voor het laatst was.

’s Middags haal ik Ysbrandt op bij mijn ouders, die natuurlijk niet meer mee naar huis wil na alle aandacht en verwennerij.

Xenia, de manager van Linda, belt: Pauw & Witteman wordt donderdag in plaats van woensdag. Ze maakt zich zorgen of er wel genoeg fotografen bij de rode loper staan, ‘anders is het zo armoedig.’ Ik denk dat het wel los zal lopen, maar ik zal het morgen nog even bespreken met Weaver die pers en PR verzorgen voor het feest.

Maandag

Op de redactie staan 800 goodiebags die nog ingepakt moeten worden voor vanavond. Een deel van de redactie en marketing is al op de Ocean Diva, een boot in Amsterdam-Noord om de styling te verzorgen en catering, dj en band op te vangen.

Ik doe nog interviews met Spits, Metro, Reclameweek en Communicatienieuws. Linda vraagt of er toch niet geoefend moet worden voor de act van Hans Klok, die haar vanavond tevoorschijn zal toveren (volgens Klok niet).

In de auto op weg naar de boot oefen ik mijn welkomstwoord waardoor ik drie keer een afslag mis en verdwaal in Amsterdam-Noord. Als ik uiteindelijk aankom op het industrieterrein, geeft de uitgelichte boot met wapperende LINDA.-vlaggen, rode loper, cameraploegen en ontvangstcomité van prachtig gestylde matrozenmeisjes een surrealistische aanblik. Voel kriebels in mijn buik. Stilistes Odette en Gaby van Wolf Produkties hebben een megaklus geklaard. Beeldige jongens in korte witte broeken lopen rond met hapjes, en het is al druk. Ik heb twee glazen prosecco nodig voor ik op het podium (groot!) durf te stappen om iedereen (veel!) welkom te heten. Hans Klok goochelt Linda uit een kist en meteen daarna het jubileumnummer, in een iets ander tempo dan we hadden bedacht, waardoor Linda een seconde van haar apropos is. Waarschijnlijk merkt niemand dit. Daarna alleen maar cocktails, lieve mensen, dikke LINDA’s , complimenten, heerlijke muziek en een volle dansvloer.

Dinsdag

Om 7 uur schrik ik wakker van de telefoon. Shit, Ruud de Wild belt, dat is waar ook. Met een brakke stem probeer ik ad rem te doen, daarna weer mijn bed in.

Om 13 uur afgesproken in Naarden voor de wekelijkse lunch in Het Arsenaal met uitgever Lisette Heemskerk en oprichtster en voormalig hoofdredacteur van LINDA., Rozemarijn de Witte. Eerst met de taxi naar de Ocean Diva, want daar heb ik vannacht mijn auto laten staan. Organisator van het feest Monique staat alweer spullen te laden in haar auto. Zij was om vijf uur thuis vannacht. Het eten kwam te laat want de thai kon de boot niet vinden en aan het eind van het feest zijn de goodiebags leeggeroofd.

Met Roze en Lisette nemen we op het terras de avond door, wie er allemaal waren (Daphne Deckers? Helemaal niet gezien), wat goed ging, wat niet en de laatste roddels (Ad Visser stond vijftien minuten op de rode loper, om binnen de goodiebag op te halen en weer naar huis te gaan, Marijke Hellwegen verdwaalde steeds op het toilet, en Georgina Verbaan heeft twee tasjes volgestopt met blikjes prosecco.)

Ik haal de cover shoot in Amsterdam waarschijnlijk niet en bel Iebele, chef beeld die daar aanwezig is. Het gaat goed, ze zijn al bijna klaar. Linda gaat op de foto met twee of drie daklozen voor een nummer over armoede in Nederland. Hij noemt het ‘een beetje Volkskrant-achtig’ Oei. Nou ja, eerst maar de beelden afwachten.

Terwijl Paul kookt en Ysbrandt aan zijn lego bouwt, probeer ik RTL Boulevard te volgen. Ze zijn, afgezien van hier en daar een sneer, voor de verandering lovend over het tijdschrift. ’s Avonds vindt Paul eindelijk een goed hotel in New York.

Woensdag

Vandaag ligt LINDA.50 in de winkel. Ik ben zo benieuwd naar alle reacties. Ik ga er stiekem vanuit dat-ie de winkels uitvliegt. Bijna alle journalisten vragen naar het succesrecept van LINDA.. Het is een complexe combinatie van ingrediënten is. Als ik op de redactie kom, weet ik dat het ook de sfeer op de redactie is, de liefde, intuïtie en passie van iedereen voor het tijdschrift.

Linda de Mol gefotografeerd door Mario Testino? Why not? Nee bestaat niet. En als iets niet goed is doen we het over. Of anders. Als tijdschriftenmakers moet je altijd ietsje slimmer, leuker, beter, sneller, creatiever, origineler zijn dan je publiek.

Het interview in De Pers is inderdaad een vreemd verhaal geworden. Ik zit in de rubriek ‘Business Babes’, wat nergens op slaat, het is niet mijn bedrijf en krijg rapportcijfers, waaronder een 9 voor plastische chirurgie, omdat ik dat niet doe. Bizar.

Donderdag 18 september

Tijdens het aankleden Goedemorgen Nederland aan. Als ik Ysbrandt in zijn schoenen help, hoor ik Grazia-hoofdredacteur Hilmar Mulder lovend over LINDA. vertellen. „Een doorbraak in tijdschriftenland, blijvend vernieuwend.”

Paul is een beetje nerveus, en houdt verschillende outfits omhoog. Zijn boek is pas vanmiddag om 15 uur klaar. Om kwart over vijf kom ik met Ysbrandt FOAM binnen. Paul en Willem van Zoetendaal staan stralend achter de tafel met boeken. Het boek ziet er prachtig uit. Ik herken bij Paul de spanning over hoe iedereen zal reageren als het werk dan eindelijk naar buiten gebracht wordt.

We eten met een grote groep van Pauls vrienden in restaurant Amsterdam, en zijn net op tijd weer thuis om de herhaling van Pauw & Witteman waar Linda te gast is. Het gesprek blijft alleen een beetje steken in clichés. We bladeren samen nog een keer door zijn nieuwe publicatie en ik werp een snelle blik in mijn agenda voor de volgende dag: afspraak met iemand die een boek maakt over tijdschriftjournalistiek (dat wordt tijd) en morgenavond naar de Viva 400.