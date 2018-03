NAAM ELFRIEKE VAN GALEN (47) FUNCTIE hoofd communicatie KLM

Woonplaats AMSTERDAM

„Ik was zomerstewardess toen ik studeerde. De mooiste baan die ik ooit bij KLM heb gehad. Een week Sydney, vier dagen Nairobi of New York, heerlijk. Na mijn rechtenstudie was de arbeidsmarkt niet zo goed en vond ik bij KLM een vacature voor een arbeidsjurist. „Die baan kreeg ik en daarna ben ik vanzelf in leidinggevende functies gerold. Op de lagere school was ik al zo’n vreselijk haantje de voorste. Ik zette een bibliotheek op toen ik tien was, daar verdiende ik dubbeltjes mee. Hield bij wie welke boeken had enzo. Dat resultaatgerichte moet in je zitten: doorgaan, doorgaan, doorgaan. „Het intuïtieve gedeelte, op je gevoel afgaan bij het leidinggeven, dat heb ik erbij geleerd. Daardoor stel ik zakelijke doelen, maar is de weg daarnaartoe vaak juist niet zakelijk. Je moet openstaan voor toeval en de energiestromen binnen het bedrijf. Ik volg cursussen en opleidingen om positieve en negatieve energieën te leren begrijpen, en om mijn intuïtie beter te gebruiken. „Ik denk dat je niet te veel energie moet steken in de neezeggers binnen het bedrijf. Als je iets wilt veranderen, moet een klein enthousiast groepje de eerste stappen zetten. Daarna gaat de grotere groep mee. Als dat is gelukt, kijk je daarna nog wel naar de neezeggers. Je moet niet willen beginnen met die weerstand wegnemen bij degenen die hun hakken in het zand zetten. „Leiderschap gaat niet alleen over leiding geven aan anderen, je moet ook jezelf managen. Ik plan ieder jaar een of twee reflectiemomenten, om eens goed naar mezelf te kijken. Zo ben ik net terug uit Afrika, waar ik een trail heb gelopen. Maar hoe je reflecteert, maakt weinig uit. Je medewerkers om feedback vragen, cursussen volgen; als het maar gebeurt.”