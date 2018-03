Italië: rellen door immigranten na dood 6 Afrikanen

De gewelddadige dood van zes Afrikanen heeft geleid tot rellen van immigranten in een stadje in het zuiden van Italië. Tientallen immigranten sloegen gisteren ramen in, duwden auto`s omver en gooiden stenen naar de politie in Castelvolturno, een stad van 20.000 inwoners nabij Napels. De immigranten beschuldigden de politie van racisme nadat deze had gesuggereerd dat de zes Afrikanen drugskoeriers waren en slachtoffer in een maffiose drugsoorlog. De Afrikanen waren donderdagavond met meer dan 130 kogels doorzeefd. De politie verdenkt de Camorra, de Napolitaanse maffia.