'Israëlische militaire machine pleegt urbicide'

Den Haag, 20 sept. - In de Palestijnse gebieden is ‘urbicide’ aan de gang – moord op het stedelijk leven. Controle is het doel van het Israëlische leger, zegt de Palestijnse architecte dr. Nurhan Abujidi. Het resultaat is dat langzaam maar zeker een moderne Palestijnse staat onmogelijk wordt gemaakt.

Abujidi werd in Nablus op de door Israël bezette Westelijke Jordaanoever geboren en studeerde bouwkunde aan de Bir Zeit universiteit. Ze zette haar studie in België voort en promoveerde in 2007 op urbicide en opzettelijke verwoesting van stadsidentiteit in Palestijnse en andere Midden-Oosterse steden. Ze woont nog steeds in België: „Onder andere omdat in Europa de mogelijkheden voor dit soort onderzoek voorhanden zijn – in Palestina zou ik alleen werkzaam zijn in normaal bouwkundig werk.”

Abujidi doceert urbicide aan de Vrije Universiteit in Brussel aan studenten uit de regio. Vorige week nam ze deel aan een publieke discussie in Den Haag op uitnodiging van het Prins Claus Fonds en het Cultural Emergency Response (CER).

De term urbicide, zegt Abujidi in een vraaggesprek, wordt verschillend gebruikt (zie kader). Als de marxistische Amerikaanse filosoof Marshall Berman het over urbicide op de Bronx in New York heeft, kritiseert hij de Amerikaanse bouw van een reusachtige infrastructuur op de ruïnes van steden. „Het gaat voor hem om moord op het stedelijk leven, met de arme buurten als mikpunt, ter wille van de overheersing van de auto. Een kapitalistisch project.”

Voor Abujidi is urbicide machtsuitoefening door verwoesting. „Ik bestudeer hoe de Israëlische militaire machine macht uitoefent door het Palestijnse stedelijk leven en de Palestijnse identiteit te vernietigen.”

Het belangrijkste oogmerk van de Israëlische bezetting is controle, aldus Abujidi. „Het verborgen doel is de zionistische agenda uit te voeren: een joodse staat in Palestina met een minimale Palestijnse aanwezigheid zodat Israël de Palestijnse gebieden kan controleren. Dat wordt bewerkstelligd door de Palestijnen het leven onmogelijk te maken – en dat gebeurt: 180.000 Palestijnen hebben sinds 2000 Palestina verlaten.”

De Israëlische militaire campagne sinds 2002 richt zich op drie doelwitten, aldus Abujidi. Ze somt op: verwoesting van Palestijnse symbolen van culturele identiteit – in Nablus, Bethlehem, Hebron –, verwoesting van symbolen van terugkeer, dat wil zeggen van de vluchtelingenkampen, die onderdeel zijn geworden van de Palestijnse identiteit, en verwoesting van symbolen van Palestijnse macht, „als je kunt zeggen dat we macht hebben”, waaronder ministeries in Ramallah.

„Ik denk dat de Israëliërs juist heel voorzichtig zouden moeten zijn als ze oude Ottomaanse steden, waarvan de structuur uit de zestiende eeuw stamt, aanvallen met F-16 gevechtsvliegtuigen, met Apache-helikopters, als ze militaire actie in huizen uitvoeren in steden die niet alleen voor de Palestijnen van groot belang zijn maar voor de mensheid.”

Abujidi heeft tussen 2002 en 2006 3.000 uur besteed aan het in kaart brengen van de schade door Israëlische militaire actie in Nablus om urbicide te bewijzen. „Ik heb alle destructieve acties in de oude stad van Nablus in kaart gebracht – ik spreek over 2.500 huizenblokken – en de consequenties van de verwoestingen voor het weefsel van de stad. Ik heb wel wat. Ik heb de hele stad in kaart gebracht tussen 2002 en 2006 om te kijken of het, zoals de Israëliërs claimen, gaat om schade om veiligheidsredenen, collateral damage, of dat deze buiten proportie is, dus meer dan dat.”

Je kan niet zomaar zeggen dat elke daad van verwoesting urbicide is, aldus Abujidi. Maar hoe kan je bewijzen dat iets opzettelijk gebeurt? Volgens Abujidi is de proportionaliteit daarbij van groot belang. De invasie van Nablus in 2002, die twee weken duurde, was officieel bedoeld om het Palestijnse verzet op te rollen. Doelwit was de oude stad, en de Israëliërs zetten ongeveer 500 militaire machines in, van F-16 straaljagers tot bulldozers, en 400 soldaten. Bij de operatie werd zeker 75 procent van de structuur van de oude stad in meerdere of mindere mate verwoest. „Niet alleen infrastructuur die van militair belang is, maar veel meer. De hele stad werd verlamd.” En, voegt de architecte eraan toe: „Ze kunnen veel van de schade vermijden. Ze hebben de meest geavanceerde wapens.”

„Een ander feit: de verwoestingen duren voort tot de dag van vandaag, zij het meer selectief. Wat is er nog voor rechtvaardiging? Toen was het het Palestijnse verzet. Maar nu? Je kan nauwelijks meer spreken van Palestijns verzet.”

Abujidi maakt onderscheid tussen directe – de verwoestingen – en indirecte urbicide. Indirecte urbicide zijn volgens haar de maatregelen die worden genomen om te verhinderen de normaliteit terug te brengen: de oprichting van de veiligheidsafscheiding van hekken en beton, grotendeels op Palestijns gebied, de controleposten op de wegen die de gebieden versnipperen en de doorgaande bouw in de nederzettingen. „Die vermoorden eveneens het stedelijk leven. Mobiliteit is daarvan onderdeel. In de Palestijnse gebieden is geen normaal stedelijk leven mogelijk. Mobiliteit is verboden. De natuurlijke ontwikkeling van steden is verboden.”

Israël, zegt Abujidi, is erop uit het Palestijnse stedelijk leven dusdanig vorm te geven dat het leger het makkelijk kan controleren. De consequentie is dat een levensvatbare, moderne Palestijnse staat tot de onmogelijkheden gaat behoren. „Je moet naar de grond kijken. Er zijn vredesonderhandelingen aan de gang en tegelijk worden nederzettingen gebouwd, nieuwe controleposten opgericht, meer militaire maatregelen genomen. Het is niet het officiële beleid, maar het is het toegepaste beleid.”