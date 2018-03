Interactie, hoezo?

Een jaar of vijftien geleden hadden kunstenaars van allerlei pluimage een grote belangstelling voor interactiviteit. In de popmuziek bijvoorbeeld maakte Todd Rundgren No World Order, de eerste muzikale cd-i, en noemde zich zelfs TR-i.

No World Order werd in 1994 aangekondigd als een database met honderden stukjes muziek waarmee de luisteraar zelf kon gaan componeren. Maar wie het ding in een speler stopte, kwam er al snel achter dat de mogelijkheden heel beperkt waren. Veel meer dan het aangeven van voorkeuren voor bepaalde stemmingen en tempo’s bleek niet mogelijk. En zelfs dit bleek problematisch: de cd-i reageerde zo traag op een andere voorkeur dat de luisteraar het idee kreeg dat hij helemaal niets te zeggen had over het muziekstuk.

In een interview over interactieve muziek zei TR-i destijds dat hij de interactieve mogelijkheden met opzet had beperkt. „De meeste mensen gaan niet honderden muziekstukjes afluisteren”, zei hij. „Ze willen niet te veel op knoppen drukken. We gaan de volgende cd-i dan ook eerder eenvoudiger dan complexer maken.”

Maar van een volgende cd-i is het nooit gekomen. De meeste luisteraars bleken helemaal niet op knoppen te willen drukken. Interactieve muziek werd een flop en TR-i heet nu weer gewoon Todd Rundgren.

Toch presenteert de zondag geopende elfde architectuurbiënnale in Venetië nu vol trots de interactieve installatie Hall of Fragments, gemaakt door Amerikaanse computernerds. De omschrijving in woorden schept net zulke grote verwachtingen als intertijd Rundgrens cd-i: fragmenten uit dertig films waarin architectuur een rol speelt, zoals The Fountainhead, zijn de grondstof voor bewegende grafische figuren die reageren op de bewegingen van de bezoekers.

Maar ondanks zijn kolossale afmetingen en tientallen beeldschermen maakt ook The Hall of Fragments de verwachtingen niet waar. Onder begeleiding van elektronische klankwolken, de clichémuziek bij dit soort kunst, blijken de figuren op de gigantische filmdoeken houterig bewegende hoekige vlakken waarin soms een vaag beeld uit een van de films opflakkert. Ongetwijfeld bevinden ze zich in een permanente staat van verandering, maar doordat je er niet achter komt hoe jouw bewegingen de figuren beïnvloeden, is het alsof ze toch een eigen leven leiden. Bovendien lijken ze ondanks hun voortdurende verandering erg op elkaar. Niemand houdt het dan ook langer dan een paar minuten uit in de Hall of Fragments.

Zou het ooit nog wat worden met interactieve kunst?

Bernard Hulsman