'Ik ken geen enkel mens dat níet hypocriet is'

‘Om zo volwassen te worden als mijn jongste dochter van twintig nu al is, heeft mij zowat mijn hele leven gekost. Mijn dochter is bijzonder stabiel, ze weet wat ze wil en kent haar krachten, prachtig. Ik was paniekerig, voelde me miskend, ik vrees dat mijn gevoel van eigenwaarde me al jong is ontnomen. Na de scheiding van mijn ouders verhuisden mijn drie zussen en ik met mijn moeder van Zutphen naar Middelburg. Mijn moeder is nooit te boven gekomen dat mijn vader haar heeft bedrogen. Hoewel we met de gereformeerde bijbel aan tafel zijn opgegroeid, keerde mijn moeder de kerk de rug toe. Ik herinner me dat ik als twaalfjarige midden in de nacht een totaal hysterische moeder aan mijn bed kreeg. Dat ik de dominee moest bellen omdat mijn oudere zus liefdesverdriet had. Die man kwam natuurlijk niet en mijn moeder raakte teleurgesteld. Ze had met ons alle vier een goede band, totdat wij de leeftijd kregen dat we zelf gingen nadenken, pubers werden en in opstand kwamen.

Ik was meteen extreem. Al heel jong veel drinken, met alle mogelijke mannen naar bed, lastig en dwars. Onmatigheid hoort bij mijn karakter en die eigenschap kwam toen in volle glorie los. Dat was natuurlijk vreselijk schrikken voor mijn moeder. Ik was altijd zo lief en gezeglijk geweest, volgens haar. Ze wist zich geen raad met me en klopte aan bij de kinderbescherming. Voor ik het wist kwam ik in aanraking met toeziende voogden. Ik werd naar een inrichting gestuurd en op mijn veertiende zat ik in een gesloten inrichting in Rotterdam. Een college van geleerden had geoordeeld dat ik te veel onrust veroorzaakte. Mij werd niets gevraagd, niets uitgelegd, er werd over mij beslist. Het was 1960, in die tijd was er geen sprake van overleg of praten over emoties. Toen ik weer naar huis mocht, kwam ik bij mijn vader en zijn nieuwe vrouw terecht. Ik had bij voorbaat een hekel aan mijn stiefmoeder en met mijn vader had ik jarenlang nauwelijks contact gehad. Dus ook daar wilde ik zo snel mogelijk weg. Ik zag een huwelijk als de enige kans om te ontsnappen aan de kinderbescherming.

Op mijn achttiende trouwde ik en dat was heerlijk. Er kwam weer structuur in mijn leven. We kregen twee dochters. In die tijd had ik ook belangstelling voor het katholieke geloof. De sfeer van die kerk en haar rituelen en tradities sprak mij enorm aan. Maar mijn moeder was fel tegen en omdat ik me schuldig voelde om de ellende die ik had veroorzaakt, heb ik het er bij laten zitten. Ik kreeg een heerlijk leventje waarin ik voornamelijk heen en weer pendelde tussen de tennisbaan, het hockeyveld en de Lyonsclub, met allerlei vrienden met wie we vrolijk en veel borrelden en feestvierden. We volgden keurig een soort patroon van verwachtingen. Ergens onderhuids voelde het benauwd, maar ik deed toch volop mee. Tot ik tijdens een weekendje Londen met een vriendin stapelverliefd werd op een Spanjaard. Mijn onmatigheid kwam weer naar boven en telkens als mijn man op zakenreis was, vloog ik naar Barcelona. Toen de affaire aan het licht kwam, was mijn huwelijk vrij snel voorbij. Helaas ben ik niet in staat gebleken na mijn scheiding anders te handelen dan mijn moeder, die mij in wezen heeft verlaten door me te laten opnemen in die inrichting. Ik verliet met mijn scheiding ook mijn dochters. Zij waren negen en tien jaar toen ik vertrok naar Spanje, waar ik mijn verhouding met de Spanjaard vervolgde.

Vanaf toen ging het mis. Hoewel het eerst nog wel aardig leek; ik werkte, verdiende veel geld, bouwde een groot sociaal netwerk op. Maar ik leefde er ook op los en voor de man die op dat moment mijn grote liefde was, was ik slechts minnares, hij bleef getrouwd. Door die situatie veel te lang in stand te houden, heb ik mezelf vreselijk beschadigd. Ik gleed af. Ik was mijn gevoel van eigenwaarde kwijt, voor zo ver ik dat ooit had gehad. Ik kon heel stoer doen, maar worstelde ernstig met mijn zelfbeeld. Die interne strijd heeft bijna tot mijn einde geleid. Twee keer in mijn leven ben ik volledig afgegleden, tijdens die jaren in Barcelona. Ik was toen begin dertig. Daarna kwam de volgende, nog veel slechtere man in beeld en raakte ik helemaal in de goot.

Ik had wel tien keer dood kunnen zijn, ik vroeg er om, ik leefde vreselijk destructief. Ik was verslaafd aan van alles en nog wat en liet mensen dingen met mij doen die je niet toelaat als je enig gevoel voor eigenwaarde hebt. Om mezelf uit de ene crisissituatie te redden, raakte ik verstrikt in de volgende. Het was een vicieuze cirkel. En in zulke omstandigheden ben je alleen maar bezig met overleven. Nooit was er ruimte voor nadenken. Of voor mijn geloof.

Vreemd genoeg heb ik wel aldoor het gevoel gehad dat ik werd beschermd. Door wie of wat vind ik moeilijk te zeggen. Een beschermengel? God? Juist op momenten dat er geen weg terug leek te zijn, kreeg ik ingevingen die me tot goede keuzes brachten. Zo belde ik net op tijd een vriendin die mij kwam redden uit de klauwen van een vrouw die mij volledig in haar macht had en aan wie ik al mijn geld weggaf.

Ik heb openlijk met mijn puberende dochter de pijnlijke zaken besproken waarbij ik was betrokken. Godzijdank, want daarna kwam het gepraat van anderen op gang die schande over mij spraken en mijn dochter op mijn gedrag aanspraken. Ik heb zelf de harten van mijn twee oudste dochters gebroken, dat besef ik al te goed. Het heeft jaren gekost hun vertrouwen weer te winnen. Ik ben door het stof gegaan. Pas toen ik zwanger was van mijn jongste dochter, is mijn verantwoordelijkheidsgevoel voor anderen ontstaan. Hoewel dat juist in haar eerste jaren ook nog mis is gegaan, tot grote woede van mijn oudste twee dochters die mij opnieuw de fout in zagen gaan. Maar toch is zij mijn kans geweest om alles nog eens goed te doen. Ook haar vader was niet de liefde van mijn leven. Maar de liefde voor mijzelf is sindsdien wel gegroeid. Ik kreeg beter inzicht in mijn zwaktes waardoor ik controle won in mijn leven en leerde te matigen. Dat is een langdurig bewustwordingsproces geweest waarin ik beslist niet opeens een heilige was. Ik ben ook nog lang bezig geweest mijn schuldgevoelens te compenseren.

Ik heb spijt van de pijn die ik heb aangericht. Maar ik heb geen spijt van alles wat ik heb gedaan. Ik denk dat ik een heel leuk mens ben geworden, juist doordat ik alle ellende heb overleefd. Mijn levenslust is mijn kracht en die ben ik nooit verloren. Ik ben nieuwsgierig en sta open voor nu en voor morgen. Ik blijf niet hangen in het verleden. Op een gegeven moment is iets klaar en voorbij, ook de ellende.

Een jaar of vijf geleden ontstond de behoefte me weer aan te sluiten bij een kerk. Dit keer wel de katholieke kerk. Ik begon erover na te denken, sprak erover met vrienden en ben me gaan oriënteren op de kerken in mijn omgeving. Toen ik vorig jaar tijdens de Open Monumentendag de Agneskerk in Amsterdam binnenliep, heb ik me meteen aangemeld bij de pastoor en ben ik wekelijks bijbellessen bij hem gaan volgen. Van het begin af aan voel ik me er goed. Ik vind het een geruststellende gedachte dat wij rituelen en tradities volgen en handelingen uitvoeren zoals mensen het tweeduizend jaar geleden deden. Die mensen zijn al zo lang dood en toch leeft iets van hen voort. De eeuwigheidswaarde van rituelen speelt voor mij een belangrijke rol nu ik ouder ben. Tijdens een bezoek aan Rome had ik in de ruïnes van de Arena nog net niet het gevoel dat Julius Caesar naast me stond, zo sterk voelde ik daar het contact met het verleden. Een vergelijkbaar gevoel overvalt mij tijdens de mis die bolstaat van oude en vertrouwde gebruiken.

Mensen kunnen zeggen dat ik hypocriet ben, dat de katholieke kerk hypocriet is. Ik zal het niet ontkennen. Ik ken geen enkel instituut en geen enkel mens dat níet hypocriet is. Ik ben zo egoïstisch om de mooie dingen uit het geloof te halen die voor mij voelen als de aanwezigheid van God. En zoals het gemakkelijker is om in groepsverband te sporten dan alleen, zo is het ook met geloven. Natuurlijk bid ik wel eens in mijn eentje, maar dankzij het bestaan van de kerk kan ik mijn geloof ook gezamenlijk met anderen belijden. Daarnaast eigen ik me mijn vrijheden toe binnen het kader van de katholieke kerk. Ik ben niet plotseling fan van de paus en ik kan niet veel met heiligverklaringen, ook moeder Theresa zal haar slechte dagen hebben gehad. Maar het ritueel van de mis ontroert me.

Tijdens mijn doop viel het zonlicht in dikke stralen door de ramen. Ik voelde me door God in het zonnetje gezet. Ik ben nu 62 en mijn botten mogen beginnen te kraken, maar ik voel me goed en midden in het leven.”

Maartje de Gruyter