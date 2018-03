NAAM AGNES KANT (41) FUNCTIE FRACTIEVOORZITTER SP

Woonplaats DOESBURG

„Nooit heb ik gedacht: nu kan ik het leiderschap aan. Ik was vroeger geen type dat het voortouw nam en op de middelbare school in allerlei besturen zat. Omdat de SP in Doesburg versterking zocht toen ik daar net kwam wonen, heb ik toevallig het voorzitterschap opgepakt. Als een idioot hebben we de partij daar uit de klei getrokken. Iemand moest die kar trekken; leiding geven zat dus kennelijk toch in me. Kennelijk moest het zo gaan.„Sindsdien ging het hard en heb ik steeds het gevoel gehad een tussensprintje te moeten trekken. Toen ik in de Kamer kwam, toen ik medewerker van Jan Marijnissen werd, dacht ik steeds dat de lat net te hoog lag. Dat was goed, een intervaltempo maakt iemand beter. Bij deze laatste stap heb ik voor het eerst niet het gevoel dat het te vroeg komt, al is het wel de zwaarste taak.„Ik kan soms een opgefokt haantje zijn. En ik ben erg direct, daardoor kunnen dingen verkeerd overkomen. Daar probeer ik wel op te letten, maar dat moet je ook niet forceren. Ik wil serieus overkomen, maar niet boos. Je moet enthousiasme uitstralen. Dat moet authentiek zijn, anders werkt het niet. „In leiderschap moet geen verborgen agenda zitten. Je moet op het goede moment praten of juist je mond houden. Zo moet je geen kritiek geven op anderen als je die niet ook aan de betreffende persoon zelf vertelt. Wat heeft een leider verder nodig? Een hoog verantwoordelijkheidsgevoel. Ik kan niet zomaar een avond nutteloos zitten zappen, of naar bed gaan als mijn inbox nog vol mailtjes zit. ‘Ga eens slapen, morgen is de wereld niet vergaan’, zegt mijn man dan. „Als het goed is maakt een leider zichzelf waar: als je een goed advies geeft, komen mensen bij je terug. Die adviesrol vervulde ik binnen de SP al langer. Nu komt daar de rol van visionair bij, die hoort ook bij leiderschap: vooruitdenken, wat staat ons te wachten? De diepere vraag beantwoorden, dat hoort bij leiderschap.”

ANNEMARIE KAS