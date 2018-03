NAAM simone smit (37) FUNCTIE DISTRICTSCHEF POLITIE

Woonplaats ROTTERDAM

„Toverwoorden zijn verbinding maken en zingeving. De rol van een leider is constant de verbinding uitleggen tussen wat je doet en waarom dat is. Als onze mensen 150 bonnen uitschrijven, doen ze dat omdat we de verkeersveiligheid willen vergroten. Vorige week zijn twee oude mannetjes op de fiets doodgereden, dat wil je voorkomen. Waarom willen we dat alle jeugddossiers binnen dertig dagen zijn afgehandeld? Omdat we die jongeren consequent zo snel mogelijk willen afstraffen. Die zingeving is belangrijk om zo doelgericht mogelijk te kunnen sturen.„Een leider moet daarbij een voorbeeldfunctie hebben. Hoe draag je zelf je uniform, hoe bejegen je de mensen, hoe handel je een klacht af? Daarmee geef je de juiste signalen af aan je mensen, je neemt het voortouw. Men moet vertrouwen in je hebben, je hebt een bepaalde overtuigingskracht nodig. „Mij krijg je niet snel gek, ik heb een hoog relativeringsvermogen en ik ben niet een type dat snel veel begrip voor allerlei gevoelens heeft. Ik stel ook niet te veel ter discussie tijdens vergaderingen, ben niet bang voor scheve ogen en roep gemakkelijk: ‘zo doen we het’. Ik ben no-nonsense; anders houd ik deze baan ook niet vol. Dat ik een vrouw in een mannenwereld ben, belemmert me niet. Ik ben hooguit wat attenter, denk aan verjaardagen of stuur eens een kaartje. „Wel leer ik iedere dag nog bij. Dan vraag ik me af; ‘klopt dit wel, heb ik dat wel handig aangepakt?’ Ik vind ook dat je jezelf dat af moet vragen om beter te worden. Binnen de politie krijg je mogelijkheden om je verder te ontwikkelen, vorige week deed ik nog een assessment. Mijn coach zei iets goeds over leiderschap: managen kun je leren, maar leiderschap moet in je zitten.”