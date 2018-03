NAAM HERMEN VISSER (43) FUNCTIE zorggroepmanager Meander Medisch Centrum A’FOORT

Woonplaats AMSTELHOEK

„Ik ben hier de enige zorggroepmanager zonder medische achtergrond. Daarom heb ik stages gelopen, op poliklinieken, verpleegafdelingen en operatiekamers. Maar ik kan me nooit meten wat medische kennis betreft. Ik wil met de medisch specialisten een plan opzetten over wat beter kan. Een leider hoeft niets meer te doen dan ideeën omhoog halen, structureren en sturing geven aan de uitvoering ervan. Als je samen conclusies hebt getrokken over wat beter kan, komen de dingen sneller in beweging. Zo keken we naar een efficiënter beddengebruik. Op orthopedie hebben we 10 fte bespaard, op chirurgie zelfs 15 fte. De afdelingen moeten met minder mensen net zo goed of beter lopen.„Ik weet niet of leidinggeven in je moet zitten. Ik ben ooit bedrijfskunde gaan doen omdat men zei: met zo’n opleiding valt geld te verdienen. Ik ben niet echt met carrièreplanning bezig. Je moet iets kunnen toevoegen. Pionieren, een bedrijf niet laten doorsudderen.„Vroeger las ik nog wel managementboeken, over methodieken voor leidinggeven enzo, maar daar ben ik mee gestopt. Nu ben ik vooral bezig met geduld oefenen. Veel dingen kosten tijd, er is vaak geen geld voor. In mijn vorige banen – verzekeringen en pensioenen – was tijd de belangrijkste factor. Als een regeling op 1 januari veranderde, kon je niet wachten tot half maart. Hier heb je met mensen te maken.”

