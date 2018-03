Iets is mooi of niet

Gaat haar vaatwasser stuk, wil de reparateur liever niet komen zodra hij hoort waar Tamara Ordelman (31) woont. Tja, van jongs af aan is ze het gewend: kermisexploitanten moeten vaak opboksen tegen vooroordelen. Ordelman: „Veel mensen zien ons als onbetrouwbare, met gouden kettingen behangen zigeuners.”

Maar dat verwachtingspatroon is op niks gebaseerd, zegt ze. Ja, kermisexploitanten leiden een rondreizend bestaan. Maar dat wil toch niet zeggen dat ze asociaal zijn. „Ik ben niet anders dan anderen”, zegt Ordelman. En kijk eens naar haar huis. Ze woont toch niet in een houten woonwagen vol porseleinen beeldjes?

Met hun Extreme Machine, een vervaarlijke reuzenschommel die tweemaal tot de beste Nederlandse kermisattractie is uitgeroepen, reizen Tamara en Albèrt Ordelman met hun twee kinderen van stad naar stad. In Zaandam staat de familie op een terreintje van betonplaten naast de spoorlijn, ingeklemd tussen andere salonwagens. „Het is hier afschuwelijk en heel vies”, zegt de vrouw des huizes. „Meestal staan we op een geasfalteerde parkeerplaats naast een sporthal.”

Achter de voordeur kost het moeite om te beseffen dat we in een salonwagen op bezoek zijn. Twee slaapkamers, een badkamer met ligbad en een woonkamer met open keuken van kersenhout. In de woonkamer staan onder meer twee zwartleren banken, een houten eettafel met zes stoelen, een wandmeubel met een grote televisie en een glimmende designlamp van Philippe Starck. Bij haar is het misschien wat strakker en moderner ingericht dan bij de buren, zegt ze.

Tamara Ordelman richtte de salonwagen in haar eentje in. „Mijn man heeft geen smaak”, zegt ze met een schaterlach. Haar eigen voorkeur vindt ze lastig te omschrijven: „Ik vind iets mooi of niet mooi.” Wat ze altijd doet is haar woning gezellig maken met verse bloemen en kaarsen. „Anders heb je geen sociaal leven.”

Zelfs als ze midden in de nacht ergens aankomt, gaat ze pas slapen als het huis is schoongemaakt en alle spullen weer op hun plek staan. „Dat vindt mijn man niet altijd leuk. Maar de kinderen moeten ’s morgens wakker worden in een opgeruimd huis, dat is de basis.”

Verhuizen vergt ongeveer twee uur voorbereiding, zegt Ordelman. Dat begint met losse dingen zoals het sierglaswerk uit de salonkast inpakken, tapijten oprollen en de meubels naar het midden van de salonwagen verplaatsen. Als water, stroom en afvoer zijn afgekoppeld, kan echtgenoot Albèrt daarna het huis gereedmaken voor transport: met een druk op een knop verschuift hij de buitenwanden naar binnen. De salonwagen versmalt daardoor van 4,5 meter naar 2,55 meter. Met een truck wordt de 17 meter lange trailerwoning vervolgens naar de volgende bestemming gereden. Met de ‘luxe wagen’ van de familie, een Mercedes E-klasse, rijdt Tamara met de kinderen haar huis achterna.

Op het nieuwe adres gaat ze altijd eerst op zoek naar een goede slager en bakker. Die zijn vaak snel gevonden. Maar een consultatiebureau voor de kinderen, dat is soms lastiger. Het is een van de weinige ongemakken van een ambulant bestaan, zegt ze.

In tegenstelling tot veel andere exploitanten heeft de familie Ordelman geen vast huis naast de salonwagen. In de zogenoemde verpachtingsmaanden, de periode van november tot en met januari dat er geen kermissen zijn en exploitanten zich kunnen inschrijven voor de kermissen in het volgende seizoen, staat het gezin in Apeldoorn.

Haar man is zeer gehecht aan het leven onderweg en wil niet denken aan een gewoon huis. Zelf hoopt Tamara Ordelman over een jaar of vijftien, twintig te verhuizen naar een vast adres. Iets meer ruimte in huis en een wat rustiger en socialer leven, daar verheugt ze zich op. „Gewoon, net als andere mensen elke dinsdagavond naar de sportschool, dat lijkt me wel wat.”

