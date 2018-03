Het recht op hindermacht

Met alle juridische middelen houden bewoners van een Arnhemse villawijk de komst van een tehuis voor gehandicapten tegen (zie: Niet in onze buurt, pagina 16). Is hier sprake van hindermacht? Of gaat het om de uitoefening van een burgerrecht? Wat zijn uw ervaringen met de hindermacht? Kent Nederland te veel bezwaarprocedures? Of zijn ze nodig als bescherming tegen overheidsbesluiten. Stuur uw ervaringen in maximaal 200 woorden naar kwesties@nrc.nl.