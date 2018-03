Het paringsgedrag van de fruitvlieg

Is het niet knap: vrouwelijke fruitvliegjes kunnen mannelijk paringsgedrag vertonen, met mannelijke veroveringsliedjes en vibrerende vleugels zoemen ze op hun seksegenoten af, en twintig hersencellen zijn voldoende om deze vergissing in werking te stellen. Indrukwekkend. Een adembenemende speling van de natuur? Nee, dat niet. Er zijn een aantal heren wetenschappers (en dames, die toevallig niets anders te doen hadden) d.m.v. enige Spielerei er in geslaagd, een gen te muteren bij die nietsvermoedende Japanse fruitvliegvrouwtjes (dit alles waarschijnlijk betaald door internationale fondsen).En vervolgens gaat dat nieuws de wereld rond en moeten we diep onder de indruk zijn: wat je niet zoal kunt verbouwen, als je tijd en geld ervoor hebt.

Van hetero fruitvliegjes kun je fruitvlieg lesbiennes knutselen.....dat voegt iets toe.

Wat kan er allemaal nog meer: misschien kunnen wij bijen zodanig bewerken dat ze hun honing rechtstreeks in potjes af gaan vullen en er een laagje inmaakcellofaan over heen plakken? Dat zou dan tenminste nog nuttig zijn. Wat is het nut van een fruitvliegvrouwtje dat mannelijk paringsgedrag vertoont, maar niet vanzelf - dat zou ik nog leuk gevonden hebben - maar omdat er met twee eiwitten is geknoeid? Ik denk dat ik het allemaal niet zo begrijp.