Herfstraadsel

Maandag begint de herfst. Dan komt de zon precies in het oosten op en gaat zij precies in het westen onder. Dan is zij even lang boven de horizon als eronder. Wie wil mag dan zeggen dat dag en nacht even lang duren, hoewel dat onzin is.

Meestal begint de herfst op 23 september, maar dit jaar dus niet. En volgend jaar ook niet. Is het begin van de herfst, het bereiken van het nachteveningspunt, een bijzonder moment? Dat valt nog te bezien. De equinox-hocuspocus die tegenwoordig zo welig tiert is van heel recente datum. Dat je alleen tijdens de equinox, bij voorkeur de lente-equinox, een ei op zijn punt zou kunnen laten balanceren is bijvoorbeeld een vermoeden dat het Westen pas in 1945 bereikte. Het is uitgezocht door niemand minder dan Martin Gardner, bekend van de ‘Mathematical Games’ die tussen 1956 en 1986 in Scientific American verschenen.

Gardner berichtte over zijn naspeuringen in de Skeptical Inquirer van mei/juni 1996. Het schijnt zó te zitten: op 19 maart 1945 publiceerde het weekblad Life een artikel van de hand van de journaliste Annalee Jacoby. Ms. Jacoby zat op dat moment in China op het eind van de oorlog te wachten en ze had een vreemd Chinees ritueel aanschouwd. De Chinezen hebben er een Chinese gewoonte van gemaakt de eerste dag van de lente te vieren en ze noemen die dag Li Chun. Een oeroude Chinese legende wil dat je op Li Chun een ei op zijn punt kunt zetten. En Annalee Jacoby zag in Chunking een grote menigte Chinezen doende dat te bewijzen. Ze beschreef het in Life, persbureau UPI ging ermee aan de haal en in 1983 bracht ene Donna Henes, kunstenares en spiritueel, honderd Amerikanen in New York zo ver ook op 21 maart een ei op zijn punt te zetten. Wat Donna en Annalee was ontgaan is dat Chinezen het begin van de lente zes weken eerder vieren dan wij in het Westen, wat overigens helemaal niet zo gek is. Zij vieren het in de eerste week van februari – dan staat de zon nog helemaal niet in een nachteveningspunt. En verder blijkt dat je een ei op elk willekeurig moment in het jaar op zijn punt kunt zetten als je er maar de tijd voor neemt. Aldus de site www.astrosociety.org.

Dus niets bijzonders aanstaande maandag? Dat is te vroeg gejuicht. Het zou mooi zijn als er die dag veel zon was en dus ook veel diepe schaduw. Men zou dan eens met behulp van een krijtje, een verfkwast of een spuitbus een paar uur lang kunnen bijhouden hoe zich de schaduw van bepaalde objecten over de grond verplaatst. Dus: waar steeds de schaduw terecht komt van een goed herkenbaar uitsteeksel op een lantaarnpaal of verkeersbord of iets dergelijks. Drie voldoende ver uit elkaar liggende waarnemingen zijn voldoende, maar het mooist is natuurlijk een hele serie punten te verzamelen. Je kunt er pas tegen een uur of negen mee beginnen, daarvóór zijn de schaduwen te lang en te vaag, maar je kan doorgaan tot een uur of zes. Elk uur een punt. Tien punten.

Als klopt wat daarover wordt beweerd dan liggen alle punten op een rechte lijn. Een volmaakt rechte lijn die precies oost-west loopt. Via Google (pole, sun, shadow, equinox, straight line) zijn overtuigende foto’s te vinden en gezegd worden dat het ook gisteren in Rotterdam tussen 10 en 16 uur waarachtig leek of het waar was. Maar een bevriende astronoom houdt staande dat het nooit precies een rechte lijn kan zijn, omdat de schaduw van het gevolgde object bij zonsopgang en -ondergang in het westen en oosten moet terecht komen. Je zou zeggen: als hij tegelijk oneindig ver weg komt te liggen kan hij toch nog op de rechte blijven?

Is het precies een rechte? Het AW-observatorium kan geen uitsluitsel even omdat het nog niet begrijpt waaròm het een rechte zou moeten zijn. Wel kon met elementaire boldriehoeksmeting aannemelijk worden gemaakt dat het ruwweg een rechte kàn zijn als de zon op de hemelequator staat, maar inzichtelijk werd het niet. Doorslaggevend zal wel zijn dat de zon alleen tijdens de equinox langs de hemel trekt volgens een cirkel die de zeeman een grootcirkel noemt.

Een aardige bijkomstigheid is dat de eenzame reiziger in onherbergzaam gebied rond de equinox altijd moeiteloos het zuiden en noorden vindt als de zon maar een uurtje schijnen wil, zelfs al is dat aan het eind van de dag. Daar is geen kompas of horloge voor nodig.

Zo belanden we spelenderwijs bij een kwestie die het AW-observatorium al lang bezig houdt. Stel: de eenzame reiziger zit niet in de bergen maar in de Algerijnse Sahara op een kameel die van zonsopgang tot zonsondergang in gelijkmatig tempo voortsjokt en daarbij – dat is zijn tic – altijd recht op de zon afloopt. Dat is te zeggen: op de projectie van de zon op de horizon. Ook in de Sahara komt de zon tijdens de equinox precies in het oosten op. Zij gaat precies in het westen onder. Aan het eind van de wolkenloze dag bevindt de reiziger zich daarom pal ten zuiden van de plek waar hij die ochtend vroeg vertrok. Krijgt hij de kameel zo ver de volgende dag weer verder te sjokken dan verloopt zijn tocht zuidwaarts door de Sahara volgens een cycloïde of iets dat daar sterk op lijkt.

Maar nu. Stel dat hij op 21 juni dezelfde tocht opnieuw wil malen, met dezelfde rare kameel. Op 21 juni gaat de zon niet in het oosten op maar in het noordoosten. Zij gaat in het noordwesten onder. Aan begin en einde van de dag loopt de kameel dus eigenlijk de verkeerde kant op. Daar staat tegenover dat de dag langer duurt dan op 23 september of 21 maart. De vraag is: boekt de reiziger hemelsbreed per dag meer vooruitgang in zuidelijke richting op 21 juni of tijdens de equinox? Of maakt het niet uit? En op 21 december? Dan duurt de dag maar kort maar gaat de zon heel gunstig op en onder. Het is waarschijnlijk wel uit te rekenen. Maar je zou het ook mooi kunnen nabootsen met een cycloop-achtig robotautootje dat op een groot plein een dag lang op de zon mag afrijden. ’s Zomers, ’s winters en tijdens de equinox. Een webcam houdt de vorderingen bij. Bijna net zo spannend als de Sahara zelf.