Be Sports Manlike te Dongen is de tafeltennisvereniging waar vader Van Zon zich ooit in het zweet werkte, moeder deed hetzelfde bij haar tennis- en aerobicclub. Dochter Kelly (20) – volgens zichzelf „hier en daar gehandicapt en vraag me niet waar en hoe!” – begon van jongs af aan de sportieve mogelijkheden door te nemen: zwemmen, tennis, karate, paardrijden. En eindigde bij de sport des vaders, tafeltennis. Oefende thuis eindeloos tegen een muur, werd lid van BSM. Ontwikkelde een speltype dat lastig is voor de valide èn invalide tegenstander: een goede service en meteen bij de eerste slagenwisseling keihard toeslaan. Kelly heeft daarnaast ‘storend’ rubber op haar batjes geplakt. Dat wil zeggen: verschillende soorten oppervlak. Waardoor onverwacht wel of juist weer niet effect optreedt en wat de tegenstander (hopelijk) in verwarring en razernij brengt. In 2001 werd ze gevraagd voor de selectie van de minder validen en stoomde vervolgens onvervaard door richting EK’s, WK’s en internationale toernooien. Sprokkelde goud, zilver en brons. In voorbereiding op Peking had ze de trainingstijd opgevoerd tot zes uur per dag. Doet aan fitness, fietst in het krachthonk en kan het zonder de massaal opduikende mental coach stellen, de adviezen van pa en coach zijn voldoende. Reist zelfstandig per auto en vliegtuig en vader en moeder reisden ditmaal mee naar Kelly’s eerste olympische optreden in Peking. Waar ze brons won.

Aflevering acht van een serie over sporters met een handicap.