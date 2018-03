Mannen die in het buitenland zijn getrouwd met meerdere vrouwen, mogen niet langer Nederlander worden. Dat vinden de burgemeesters van Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. Ze gaan een brief sturen aan minister Ernst Hirsch Ballin (Justitie, CDA) met het verzoek de wet hiertoe te wijzigen. Dat schreef burgemeester Cohen van Amsterdam gisteren in antwoord op schriftelijke vragen van de VVD in de hoofdstad.