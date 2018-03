Google-oprichter ziet zijn Parkinson aankomen

Mede-oprichter van internetzoekbedrijf Google Sergey Brin heeft een verhoogde kans op de ziekte van Parkinson, een aandoening waarbij het centrale zenuwstelsel degenereert en de spraak en de coördinatie van bewegingen worden aangetast. Dat schrijft Brin in zijn blog.

Brin heeft een complete genetische analyse van zijn DNA laten uitvoeren door het bedrijf 23andMe. Dat is niet toevallig de onderneming waarvan zijn vrouw Anne Wojciki medeoprichter is. Google investeerde in mei 2007 3,9 miljoen euro in het biotechnologiebedrijf in Mountain View, Californië.

Uit Brins genetisch rapport blijkt dat hij de mutatie G2019S in het zogeheten LRRK2-gen heeft. Zo weet hij al op jonge leeftijd (hij is nu 35 jaar) dat hem later misschien Parkinson staat te wachten. De kans dat hij die ziekte krijgt ligt ergens tussen de 20 en 80 procent, weet hij nu.

„Ik voel me bevoorrecht”, schrijft hij, want hij denkt dat hij nog alle tijd heeft om wat aan zijn genetisch beklonken lotsbestemming te doen. „Ik heb nu de kans om mijn leven aan te passen om die kansen [op ziekte] te verkleinen. Er zijn bijvoorbeeld aanwijzingen dat lichaamsbeweging beschermt tegen Parkinson.”

Ook denkt Brin dat hij onderzoek naar deze ziekte kan ondersteunen of zelf onderzoek kan doen, „lang voordat de aandoening mij treft.” Samen met enkele familieleden stelde hij bij de universiteit van Maryland al de zogeheten Eugenia Brin leerstoel in voor het onderzoek naar de ziekte van Parkinson en andere bewegingsziekten.

Hij toont zich een rasoptimist: „Ik heb een beter zicht op wat voor kwalen mij te wachten staat dan bijna ieder ander – en ik heb nog decennia om mij daarop voor te bereiden.”

Maar het optimisme van Brin doet ook een beetje naïef aan en dat is nou juist waarom het bedrijf 23andMe eerder dit jaar onder vuur kwam te liggen. Het bedrijf, dat het genoom van klanten voor 399 dollar screent op mutaties die verband houden met erfelijke ziekten, kreeg de kritiek dat het zijn klanten het bos in stuurt met een lawine aan gegevens die zij zonder medische begeleiding niet goed op waarde kunnen schatten.

In verband daarmee kreeg het bedrijf in april een waarschuwing van de gezondheidsautoriteiten van de staat New York, die vonden dat er zonder vergunning of zonder verwijsbrief van een arts geen genetische test mochten worden aangeboden. 23andMe kreeg soortgelijke problemen met de Californische autoriteiten. De discussie spitst zich toe op de vraag of de testresultaten ‘educatief’ zijn of ‘diagnostisch’. Voor Brin lijken zij dat beide te zijn.

De blog van Sergey Brin is te lezen op: too.blogspot.com