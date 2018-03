Bodemonderzoeker Fugro heeft zijn Noorse branchegenoot Geolab Nor overgenomen, een bedrijf dat gespecialiseerd is in diensten aan de olie- en gassector. Dat maakte Fugro gisteren bekend, zonder de overnamesom te noemen. Geolab Nor, met een jaaromzet van circa 2,8 miljoen euro, heeft vijftien mensen in dienst.